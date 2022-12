Posponen concierto de Magneto en WTC

Por motivos logísticos ajenos a Reynoso Producciones y la agrupación musical, el concierto ´Íntimo' del Magneto, programado para este 8 de diciembre, se llevará a cabo el jueves 30 de marzo en el World Trade Center de Boca del Río.

Así lo confirmó la producción del espectáculo que reúne a Alan, Mauri, Elías, Alex y Toño, con el cual realizan un recorrido musical a través de sus casi 40 años de trayectoria.

De acuerdo con el comunicado, los boletos adquiridos para el show y 'Meet and Greet' con el quinteto, serán válidos para la nueva fecha.

El show

'Suena tremendo', '40 grados', 'Para siempre', 'Vuela vuela' y 'La puerta del colegio' son algunos de los éxitos de la boy band mexicana, que cumplió 39 años de su fundación en febrero de este año.

En una entrevista para medios nacionales, Alex destacó que, haciendo retrospectiva, "nunca hubiese pensado en todo lo que me iba a enseñar Magneto y lo mucho que me iba a gustar y que me sigue dando."

"Es la mejor escuela de vida que pude haber tenido", destacó el integrante.

Los intérpretes de 'Malherido' han llevado 'Íntimo' a diversos puntos de México, como recientemente lo hicieran en Querétaro, Toluca y Tampico.