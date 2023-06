Madonna fue hospitalizada ¿Suspenderán su gira?

Tras una fuerte infección bacteriana que la llevó a Cuidados Intensivos, Madonna se encuentra hospitalizada y en recuperación, aunque deberá poner en pausa su próxima gira, The Celebration Tour.

De acuerdo con el medio estadunidense TMZ, el manager de 'La reina del pop', Guy Oseary, reveló este miércoles que la cantante ingresó al hospital y se encuentraen tratamiento y mejorando su salud, de la cual esperan una "total recuperación".

"El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección bacteriana seria que la llevó a la Unidad de Cuidados Intensivos por varios días", escribió Oseary.

"En este momento, necesitamos pausar todos los compromisos, los cuales incluyen la gira. Compartiremos más detalles tan pronto los tengamos, que integrarán una nueva fecha de inicio para el tour y conciertos reagendados", agregó el manager.

Madonna fue intubada el pasado fin de semana

El medio estadunidense Page Six reveló que la intérprete de 'Like a virgin' fue encontrada el fin de semana inconsciente, llevada de emergencia al hospital e intubada. Sin embargo, esta información aun no ha sido confirmada oficialmente.

Recordemos que la cantante anunció una gira mundial en enero y daría inicio el próximo 15 de julio en Vancouver, Canadá.

Sin embargo y tras el anuncio del manager de la estadunidense, el Celebration Tour está puesto en pausa hasta mejorar la salud de la performer.