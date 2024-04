Madonna enamora a sus fans con concierto en el Palacio de los Deportes

La icónica estrella del pop, Madonna, deslumbró a sus seguidores en la Ciudad de México con una actuación espectacular en el Palacio de los Deportes. La cantante de 65 años, conocida por su impresionante longevidad y capacidad para reinventarse, presentó ´The Celebration Tour´, el primero de cinco conciertos programados en este emblemático recinto.

Los asistentes experimentaron una noche mágica llena de nostalgia y energía contemporánea, mientras Madonna interpretó más de 20 temas que abarcaron toda su discografía. La serie de conciertos, que se extenderá hasta el 26 de abril, promete ser un hito de conciertos en este 2024.

Con boletos agotándose rápidamente, ´The Celebration Tour´ de Madonna ha demostrado ser todo un fenómeno social que sigue capturando los corazones de varias generaciones de admiradores.





Las canciones más destacadas del concierto fueron las siguientes:

Burning Up

Open Your Heart

Like a Prayer

Bad Girl

Crazy for You

La Isla Bonita

Don´t Cry for Me Argentina

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Like a Virgin (contiene un tributo a Michael Jackson, incluyendo ´Billie Jean´)

Bitch I´m Madonna / Give Me All Your Luvin´





El Celebration Tour de Madonna continuará hasta abril de 2024, visitando diversas ciudades en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y Australia. Los fans pueden esperar algunos cambios en la lista de canciones, ya que a Madonna le gusta sorprender a su audiencia con diferentes temas y artistas invitados

