Lupillo Rivera habría pagado una fortuna para evitar que filtraran fotos íntimas con Belinda

El famoso exponente del género regional mexicano, Lupillo Rivera, se encuentra en el ojo del huracán dentro de la farándula después de darse a conocer la existencia de varias fotografías íntimas junto a su expareja sentimental, Belinda, con quien protagonizó un fugaz romance.

De acuerdo con 'El Heraldo' y distintos medios de la farándula, el intérprete de "Fondo, fondo" Lupillo Rivera, habría desembolsado una enorme fortuna para evitar que las fotos íntimas con Belinda salieran a la luz, situación que ha estado latente en redes sociales y que ponen al cantante en la mira de los fanáticos de Belinda.

A pesar de que se desconoce la verdadera suma de dinero, trascendió que el cantante, a través de su mánager, tuvo que pagar una fuerte cantidad y así impedir que las imágenes íntimas circularan en los medios de comunicación o en las redes sociales.

El periodista, Gustavo Adolfo Infante, argumentó que, si bien no fueron novios formales, sí estuvieron saliendo y que incluso Lupillo Rivera tuvo que pagar una fortuna para evitar que se filtraran fotos íntimas con Belinda.

"Yo creo que sí salieron, pareja no creo que hayan sido... Aunque, me contaron que fueron a un antro sobre Masaryk, no sé cómo se llame, que estaban ahí y que se echaron unos tragos y que empezaron a besarse, a besarse más y que le costó un dineral al mánager de Lupillo Rivera comprar ese video porque ya lo tenía TVNotas" dijo el periodista.

Ana María Alvarado secundó dicha información revelando que había imágenes en las que ambos aparecían "interactuando" y muy cercanos.

Aunque esto no está confirmado y podría ser una estrategia del círculo de Lupillo para incrementar sus bonos, pues Belinda se ha encargado de negar hasta el cansancio un noviazgo con el cantante con el que coincidió durante las grabaciones de 'La Voz'.