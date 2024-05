Lucero Mijares: ¿por qué se disculparon Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y El Estaca con la cantante? (+Video)

Muchos de nosotros conocemos muy bien el programa ´Qué Importa´, transmitido por Imagen TV y conducido por Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal ´El Estaca´, y al cual acude regularmente Sofía Rivera Torre, esposa de Videgaray.

Y si bien la mayoría de los chistes, parodias, burlas y hasta despistes que son exhibidos en este show en verdad causan la risa de sus espectadores (incluido Alfredo Adame) hay veces en que sus bromas suelen llegar a ser, digamos, algo innecesarias.

Un ejemplo de este es lo ocurrido hace unos días, en que Sofía Rivera y Eduardo Videgaray hicieron unos comentarios que no fueron del agrado no solo de internautas, sino de otros famosos y familiares de la persona aludida.

Esto orilló a que desde la producción del programa los conductores tuvieran que salir a pedir una disculpa. Te contamos.

Fue en el programa emitido el 25 de abril donde los conductores hablaron de un video de hace varios años donde Lucero y Mijares hablaban acerca de la posibilidad de tener hijos, y donde ella decía que esperaba que se parecieran más a ella que a su entonces famoso esposo.

Eso dio pie a que Sofía Rivera Torre ironizara con el parecido de Lucero Mijares, hija de Lucero y Mijares, con su famoso padre.

Hasta ahí todo parecía relativamente normal, al menos hasta que Sofía Rivera empezó a hablar sobre la apariencia física de la joven cantante, algo que si bien la misma Lucerito ha dicho que la tiene sin cuidado, fue aprovechado para hacer mofa por parte de la conductora.

Los comentarios no fueron muy bien vistos por un amplio sector del público que suele ser bastante receptivo a los comentarios de este grupo, a tal grado que la cantante Lucero salió a dar la cara por su hija.

Mientras que Lucero Mijares prefirió no darle mayor importancia a lo dicho por Videgaray, Rivera Torre y El Estaca, su madre envió un comentario a los conductores a través de sus redes sociales:

"Hermosa nena joven admirable. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás.

"Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente.

No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás".

