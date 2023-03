¡Fue una locura! Louis Tomlinson llega a México y las fans enloquecen (+Vídeo)

El británico cantante, Louis Tomlinson, llegó a la ciudad de México con la finalidad de promocionar su reciente documental titulado "All of those voices", lo que provocó que sus fans mexicanas enloquecieran.

Los hechos ocurrieron en Oasis Coyoacán, donde miles de fans se dieron cita para poder verlo de cerca: fotos, discos, playeras y hasta partes de su cuerpo le acercaron al cantante para que los autografiara.

De acuerdo a datos de un medio impreso, las fans del ex One Direction desbordaron de emoción a tal grado que hubo quienes incluso se desmayaron, otros lloraban y hasta las vallas se saltaron, mientras que otros tantos acamparon fuera de las instalaciones para intentar conseguir buenos lugares y estar lo más cerca posible del británico.

El interprete de "Back to you", ingresó a la plaza con una playera negra con gris, alrededor de las 19:00 horas, posteriormente comenzó con la firma de autógrafos que sus fans con mucho entusiasmo esperaban. Debido a la gran cantidad de asistentes no fue posible firmarles a todos.

"Gracias por estar aquí. Los amo", dijo Tomlinson en español.

El cantante también aseguró que quería decirles un mensaje en español, sin embargo, se le complicaba, aun así, agradeció a sus fans y dijo que eran personas maravillosas.

¿Cuándo se estrena All Of Those Voices?

El próximo 22 de marzo llegará a todas las salas de cine de Cinépolis, el emotivo documental "All Of Those Voices" del cantante y compositor británico Louis Tomlinson.

Cabe destacar que será por tiempo limitado.

Locura total! El lugar se va a caer cuando entre Louis!!! Que rompe todo récord para una premiere de Cinépolis en Oasis Coyoacán. #AllOffThoseVoices#LouisTomlinsonTH2023 pic.twitter.com/NR6uYZSqEG — Eduardo (@Eduardo_DSales) March 21, 2023