Con ´Lost´, Linkin Park recuerda a Chester y celebra 20 años de ´Meteora´ (+Video)

Es el año 2003. Caminas por una tienda de discos y de repente lo ves. Una portada color sepia en contrastes con negro; en la imagen, una persona sujeta un aerosol y debajo de él se leen las palabras: Linkin Park: Meteora.

Hoy es 2023. Ha pasado algún tiempo desde que Chester Bennington, vocalista principal de la banda, dejó este mundo; sin embargo, las redes sociales de la agrupación sorprendieron hoy con un tema inédito, uno de tantos que no se incluyeron en la versión definitiva de Meteora.

´Lost´ es el nombre del sencillo que Linkin Park compartió con sus miles de fanáticos en el marco de los 20 años de la publicación del que fue su segundo álbum de estudio.

Si has escuchado Meteora de principio a fin, notarás de inmediato que ´Lost´ es un tema hecho para este disco; si bien no es tan introspectiva como ´Numb´ o no tiene esa energía de ´Faint´, tiene su propia esencia, muy similar a canciones posteriores como ´Lost in the Echoe´.

Y el video. Chester vuelve del más allá para cantar una vez más junto a Mike Shinoda y los sampleos de Joe Hahn, que nos dan simplemente una patada al pasado, al hígado y hasta al corazón.

Si crees que esto no es suficiente (porque no lo es) oficialmente está la preventa de lo que será el disco de 20 aniversario; la versión de lujo incluirá, dentro de un empaque especial, cinco LP, tres DVD, cuatro CD, un libro de 40 páginas y otras muchas curiosidades.

Al momento de esta publicación, ´Lost´ ya había alcanzado casi tres millones de reproducciones en YouTube. Sin lugar a dudas, un golpe de nostalgia para quienes hace 20 años decidimos darle play a ese disco por primera vez.

Y si no lo has visto, aquí te dejamos el video: