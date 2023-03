Los mejores looks del after party de Vanity Fair de los Premios Oscar 2023

La entrega de los Premios Oscars 2023 fueron un acontecimiento histórico, y llenó de sorpresas, no solo por los diversos cambios en la gala, también porque Michelle Yeoh se convirtió en la primera actriz asiática en ganar el premio a la Mejor Actriz por su interpretación en Everything Everywhere All at Once.

Las estrellas no solo deslumbraron con sus looks durante su paso por la alfombra champagne de los Premios Oscar 2023, también lo hicieron en la fiesta Vanity Fair, por lo que te mostraremos los mejores looks del after party.

Algunos looks

Kendall Jenner

Usó un vestido de cola de sirena vintage de la colección de Alta Costura Primavera-Vverano 2008 de Jean Paul Gaultier.

Michelle Yeoh

Llevó un vestido strapless de Armani Privé con detalles de rosa negra.

Naomi Campbell

Brilló con una creación de lentejuelas surrealista de la colección de Alta Costura Primavera-Verano 2023 de Schiaparelli.

Florence Pugh

Llevó un bustier floral de Alta Costura de Valentino y dramático abrigo de ópera.

Kylie Jenner

Ofreciéndonos un look vanguardista de Maison Margiela.