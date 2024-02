¿Licenciatura? Este es el grado de estudios de Karely Ruiz

Desde su salto a la fama, la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, se ha mantenido en medio de la polémica debido a sus videos, lo que le ha dejado una gran cantidad de críticas positivas y negativas en las redes sociales.

La última controversia en la que se vio envuelta fue un encuentro sexual que tuvo con un fan, del cual decidió dejar evidencia en su cuenta de OnlyFans. La influencer ha sido ampliamente conocida por su excentricidad, pero, ¿sabías que antes de esto ella pensaba tener una carrera?

¿Qué estudió Karely Ruiz?

Antes de saltar a la fama y convertirse en un símbolo sexual, Karely Ruiz se encontraba estudiando la carrera técnica de Enfermería y, más adelante, tenía pensado estudiar Medicina, para ayudar a personas como su hermana, quien sufre parálisis cerebral.

Sin embargo, cuando cursaba el tercer semestre de Enfermería, decidió dejar la escuela para crecer sus finanzas y apoyar a su familia, pues para ese entonces ya comenzaba a ganar gran popularidad en las redes sociales, gracias a su paso por la cadena Multimedios.

Luego de hacer carrera como influencer y modelo de OnlyFans, Karely Ruiz dio una noticia que agradó a sus fans: retomaría sus estudios universitarios, tras cinco años fuera de las aulas.

Fue a través de una transmisión en vivo en TikTok, cuando la influencer compartió con sus seguidores que ya se había inscrito a la escuela y que estaba asistiendo a la facultad, aunque aseguró que esto no afectaría su presencia en las redes sociales.

"Voy a retomar los estudios, entonces eso es como ¡Wow!, no sé, pero es que a mí siempre me ha gustado la escuela, no lo hice porque estaba trabajando y dije ´primero voy a hacer dinero´, obviamente seguiré haciendo dinero (...) Creo que puedo con las dos, va a ser un poquito más pesado y complicado, pero todo se puede en esta vida cuando lo quieres", expuso.

Hasta el momento se desconoce en qué universidad se matriculó, así como la carrera que actualmente estudia, aunque dejó entrever que se trata de Nutrición.

"Me dijo mi mamá que voy a estudiar putrición, porque voy a ser p*ta y también nutrición", dijo.