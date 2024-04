Laura Flores casi pierde la vida por tratamiento estético (+Video)

La actriz y conductora Laura Flores compartió que hace unos días tuvo que ser hospitalizada tras un tratamiento estético, el cual habría ocasionado que sufriera un microinfarto cerebral.

En sus redes sociales, Flores compartió un video donde explicó a sus seguidores que ya desde hace unos años se somete a un procedimiento para remover las ´arañitas´ que se ven en las piernas.

"La escleroterapia es un tratamiento donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven como arañitas; yo siempre fui con dermatóloga y me inyectaba (...) tenías que seguir regresando y haciéndolo constantemente. Me lo estaba haciendo cada seis meses los últimos 20 años".

'Estoy viva de milagro'

Laura Flores comentó que fue antes de Semana Santa cuando acudió a realizarse este tratamiento; sin embargo, unas horas después cuando estaba con su hermana fue que habría sufrido un microinfarto cerebral.

"Yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa; no la puedo describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla pude gritar ´doctor´". Laura Flores fue estabilizada en un hospital en México y posteriormente fue a los Estados Unidos, donde tiene un seguro.

La conductora fue internada por dos días; durante los estudios, relata que apareció una especie de cicatriz en su cerebro; "como una luz blanca, estoy viva de milagro".