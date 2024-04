Lanfranco Marcelletti volverá a Tlaqná con la Orquesta de Texas University; checa cuándo

Lanfranco Marcelletti, quien fuera director titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), volverá a alzar la batuta en la Sala de Conciertos del Complejo Tlaqná este mayo, para dirigir a la Orquesta de Texas University en un concierto a beneficio de los alumnos de la Universidad Veracruzana (UV).

El concierto se llevará a cabo el 18 de mayo y en él participarán también estudiantes de la Facultad de Música de esta misma universidad.

Lo anterior ya ha sido comunicado por la propia UV, mediante redes sociales y su departamento de prensa, destacando que los boletos ya se encuentran a la venta.

El programa

“El programa incluirá la Novena sinfonía de Antonín Dvorák y la suite La noche de los mayas de Silvestre Revueltas, entre otras composiciones emblemáticas”.

Al respecto, Lanfranco Marcelletti detalla que para interpretar La noche de los mayas, “contará con 12 percusionistas alumnos de la Facultad de Música de la UV”.

La noche de los mayas se desprende de una película homónima de Chano Urueta, cuyo rodaje inició el 17 de febrero de 1939 y fue protagonizada por Arturo de Córdova e Isabela Corona. Contó además con la fotografía de Gabriel Figueroa.

Esta obra de Revueltas está integrada por una suite y una sinfonía, mismas que se podrán disfrutar en este concierto.

La Orquesta de Texas University

Esta orquesta es reconocida como una de las más importantes de Estados Unidos y surgió en 2007, y en los años de 2009 y 2016, fue destacada por la asociación de educadores de música de Texas, durante una convención de los mismos.

Esta orquesta está integrada por estudiantes de la The University of Texas at Austin quienes adicionan para pertenecer la misma.

Luego de ocho años al frente de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Lanfranco Marcelletti es el director titular de la citada orquesta estadounidense.

El concierto

Los boletos para este concierto que será el sábado 18 de mayo, a las 12:00 horas, en la sala de conciertos de Tlaqná, ya están en la página https://empresasuv.comprarboletos.com/musica/orquesta-sinfonica-de-la-universidad-texas-tech-62.

Cabe destacar que con la venta de los boletos, se apoyará a “estudiantes en situación económica vulnerable, para garantizarles una alimentación nutricionalmente balanceada, preparada higiénicamente, a un precio accesible y con un impacto ambiental reducido”, esto a través de del Programa de Comedores Universitarios de la Universidad Veracruzana (UV).