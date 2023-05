¡Saca los ahorros! Lana del Rey anuncia show en Ciudad de México

Lana del Rey se suma a la lista de artistas en México, tras el anuncio de Ocesa que confirma el show de la cantautora estadunidense este 15 de agosto en el Foro Sol de la CDMX.

La intérprete de 'Blue jeans' regresará al país después de su exitosa presentación al Festival Corona Capital 2016 y con una nueva producción discográfica, 'Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd'.

La preventa bancaria se realizará el miércoles 31 de mayo y la venta general se realizará un día después, tal como lo confirma la empresa de espectáculos.

Tour

Lana del Rey estrena su noveno álbum, del cual se desprenden temas como 'The grants', 'Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd' y 'A&W'.

El álbum incluye además duetos con Jon Batiste, SYML, RIOPY, John Misty, Bleachers y Tommy Genesis.

De acuerdo con medios nacionales, el nuevo tour de Lana del Rey comenzará este sábado 27 de mayo en el Festival Mita de Río de Janeiro, Brasil y que también la llevará a eventos como Glastonbury, Lollapalooza, entre otros.