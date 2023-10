Lady Gaga y The Rolling Stones ´estremecen´ Nueva York con show sorpresa

El destello de luces en la Gran Manzana y la promesa de una noche inolvidable: así se forjó la inesperada alianza entre Lady Gaga y The Rolling Stones en un show sorpresa que sacudió Nueva York hasta sus cimientos.

El motivo tras este despliegue de estrellas fue el lanzamiento del tan anticipado álbum Hackney Diamonds.

El nuevo opus de los Stones no solo es una cápsula del tiempo musical, sino un terremoto sonoro que marca su regreso a las raíces creativas.

Un regreso que no es solo de los Stones, sino de toda una era. Doce pistas de pura potencia, donde los acordes reverberan como ecos de una época dorada, y tres de ellas, verdaderas joyas colosales, son colaboraciones que han desatado la fiebre de los fanáticos.

Paul McCartney, Stevie Wonder y Elton John prestan su genialidad musical para dar vida a "Bite My Head Off", "Sweet Sounds of Heaven" y "Live By The Sword", respectivamente.

La sorpresa no termina aquí. En la oscura y vibrante noche neoyorquina del pasado jueves, Lady Gaga irrumpió en el escenario con un atuendo que podría competir con el brillo de las estrellas, aportando su estilo único a la mezcla explosiva de talento.

En el breve pero impactante clip viral, Gaga y los Stones fusionaron sus fuerzas, regalando una interpretación electrizante de "Sweet Sounds of Heaven".

Ataviada en un traje resplandeciente de una sola pieza, la diva del pop canaliza la esencia de Janis Joplin, elevando el tono y la temperatura.

Mick Jagger, el eterno frontman, y Gaga entrelazan sus talentos, creando un dueto tan magnético como impredecible.

"Hackney Diamonds" es más que un álbum; es una afirmación de la vitalidad del rock, una demostración de que la chispa creativa de los Stones sigue ardiendo.

Un conjunto de canciones originales que resplandecen con un brillo propio, marcando la primera vez desde "A Bigger Bang" en 2005 que la banda presenta material completamente nuevo.

Bajo la producción de Andrew Watt, recomendado personalmente por el legendario Paul McCartney, este álbum se erige como un monumento sonoro a la resiliencia y la evolución. Sin embargo, el eco nostálgico se mezcla con la realidad del presente, recordándonos que este es el primer disco sin la pulsación de Charlie Watts en la batería.

THE ROLLING STONES ESTRENA HACKNEY DIAMONDS: TRACKLIST COMPLETA

La banda liderada por Mick Jagger presentó este 20 de octubre un álbum repleto de material original. Esta es la lista completa de canciones: