La profecía: este es el orden en el que debes ver todas las películas de la saga

El pasado 4 de abril se estrenó en las salas de cine en México ´La primera profecía´, precuela de la icónica película ´La profecía´, que desde 1976 ha conmocionado a toda la audiencia.

Tras el revuelo que causó la película original, la historia de Damien Thorn dio inicio a una importante franquicia de terror de la que se desprenden, por lo menos, cuatro películas más. Ahora, tras 40 años del primer estreno, una nueva entrega ha revelado los inicios de este diabólico niño.

Pero ¿de qué trata ´La profecía´? Si aún no has visto estas películas, aquí te contamos, para que te dejes envolver por el miedo con esta saga digna de un maratón.

¿En qué orden se deben ver las películas de ´La profecía´?

´La profecía´ narra la historia de Damien, un niño entregado a Robert y Katherine Thorn, un matrimonio que perdió a su hijo al momento de nacer y decidió adoptar a este cuando era bebé. Lo que no sabían es que no era niño cualquiera... era nacido de Satanás.

El matrimonio comienza a vivir una serie de acontecimientos que, poco a poco, le hacen ver la verdad: Damien era el anticristo y su único objetivo era sembrar el mal en el mundo. Pero ¿lo logrará?

La saga sin duda hará que no te pares de tu asiento, así que, si no tienes planes para este fin de semana, ¿qué tal un maratón? Eso sí, aunque la franquicia cuenta con varias películas, debes saber que el orden de aparición no es precisamente en el que ocurrieron los hechos de la historia.

Si quieres ver las películas en orden cronológico, esta es la línea de tiempo:

1970 - 'La primera profecía'

1976 - ' La profecía '

' 1976 / 1983- 'La maldición de Damien ( La profecía 2)

( 2) 1981 - 'El final de Damien ( La profecía 3)'

( 3)' 1991 - 'La profecía 4: El renacer'

En la industria cinematográfica también fueron lanzadas otras películas remake y alternativas, aunque no son muy populares como las anteriores; sin embargo, todo amante del cine de terror debe verlas al menos una vez.

Estas cintas no están conectadas con las secuelas, pues solo están basadas en la película original. Aquí te decimos cuáles son, para que les eches un vistazo: