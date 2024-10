La Oreja de Van Gogh; ¿por qué Leire Martínez dejó la banda tras 17 años?

En el año 2000, La Oreja de Van Gogh se convirtió en uno de los grupos más escuchados en España y por supuesto en México y gran parte de América Latina.

En ese entonces Amaia Montero era su vocalista; sin embargo, luego de algunas situaciones al interior de la banda y en el entorno personal de la cantante, en 2008 llegó al relevo Leire Martínez.

Este 14 de octubre la agrupación informó que Martínez, exconcursante del programa Factor X de España, dejaría de ser la voz principal, noticia que ha conmocionado a los fanáticos de la banda en todo el mundo.

Leire Martínez deja sin voz a La Oreja de Van Gogh

La llegada de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh fue casi tan sorpresiva como su salida este 2024; y es que junto a Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuertes y Haritz Garde, Leire mantuvo a la banda en el gusto del público.

Apenas el 13 de octubre La Oreja de Van Gogh terminaba su gira europea en Zaragoza, España, a unos días de cumplir 25 años. Por ello, lo publicado este lunes 14 ha dejado fríos a los fanáticos:

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones (...) queremos anunciar que las trayectorias de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llegó después de mucho tiempo de reflexión (...) en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo".

Cabe recordar que hace unos meses Amaia Montero, exvocalista del grupo, acompañó a Karol G en un concierto en el estadio Santiago Bernabéu, lo que llevó a los fans de La Oreja de Van Gogh a preguntar si se reintegraría a la banda en algún momento.

Medios españoles recogieron luego una entrevista hecha a Leire Martínez, quien no habría tomado nada bien estos comentarios que no solo venían del público sino también de varios conductores de TV y que la hacían sentirse hecha a un lado.

"No me gustan las faltas de respeto. A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta; lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso (...) a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años".

Xabi San Martín, tecladista de La Oreja de Van Gogh, salió pronto a atajar los rumores sobre el posible regreso de Amaia Montero y los dichos de Leire, asegurando que ´sería una jugada muy comercial´ el que dicha situación ocurriera y es algo que no se alinearía con los valores de la banda.

De momento, no se sabe quién ocupará el lugar que hoy deja vacante Leire Martínez como vocalista de La Oreja de Van Gogh, o si la banda se dará un descanso en lo que deciden cuál será el futuro inmediato de la agrupación.