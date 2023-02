Ella es la intérprete de señas que se robó el show de Rihanna en el Super Bowl (+Video)

Después de casi siete años lejos de los escenarios, Rihanna, en medio de su segundo embarazo lo dio todo en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 este domingo, sin embargo, la cantante no fue la única que robó miradas, pues la intérprete de señas, Justina Miles, se dejó llevar con la música mientras traducía las canciones.

Diversos usuarios de Twitter compartieron varias ocasiones en que la interprete traducía las canciones "Umbrella", "All of the Lights", "Diamonds", entre otras. Entre los comentarios resaltaban unos muy positivos, quienes aplaudían la gran actitud de la chica.

¿Quién es Justina Miles?

Justina Miles cuenta con solo 20 años, es estudiante de enfermería en la HBCU Bowie State University, en Maryland y originaria de Philadelphia. La joven también es atleta y ganó una medalla de plata en los "Deaflympics", una competencia internacional parecida a los Juegos Olímpicos pero para las personas con sordera.