¡La hace oficial! Luis Miguel presenta a Paloma Cuevas como su novia

Luis Miguel, quien se encuentra a punto de iniciar su gira de conciertos y también está entre dimes y diretes debido a su reciente relación de noviazgo con Paloma Cuevas, pues han dado de que hablar unas fotografías en las que sí se confirmaría la relación entre el cantante y la diseñadora como novios 'oficiales'.

Luis Miguel y Paloma Cuevas están en Nueva York .

Según Europa Press fue un fan de nombre Hernán Junco, contó que se encontró con ambos en el exclusivo Hotel Carlyle y, aunque Luis Miguel se negó a tomarse una fotografía de su encuentro, sí le presentó a Paloma como su novia.

La historia puede justificarse como verdadera, debido a que luego de que los comentarios comenzaran a circular por las redes sociales y fue la propia Paloma quien publicó una reveladora fotografía de los rascacielos en Manhattan en sus historias de Instagram con la que confirmaría que se encuentra con Luis Miguel en aquella ciudad de Estados Unidos.

Cabe destacar que entre los detalles que se tomaron como importantes la historia de Cuevas estuvo musicalizada con la canción ´Fly Me to the Moon´ una balada que Luis Miguel canta con Frank Sinatra y parecería una referencia al cantante mexicano.

Recordemos que hasta el momento ni el cantante, ni su comadre o la diseñadora han salido a dar declaraciones, pero los medios esperan una pronta respujesta con la gira de 'LuisMi 2023'.