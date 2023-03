La Gabi pisa fuerte en el género urbano con 'Outfit'

De República Dominicana para el mundo, así es La Gabi, quien conversó con Galería vía Zoom desde Miami para compartir el lanzamiento de su reciente sencillo, ´Outfit´, el cual vio la luz en febrero y enmarcó su paso por los Premios Lo Nuestro 2023, donde fue nominada a Artista Revelación.

"Uno siempre ve eso (los premios) por televisión y estar ahí es otro feeling. Estoy agradecida con los premios por tenerme presente para esta nominación", expresó a Imagen de Veracruz la cantautora, quien ofreció detalles sobre ´Outfit´, el cual definió como un reggaetón "clásico pero nuevo que se escucha super fresh."

"Tenía un año y medio, dos años con el tema guardado y creo que lo necesitaba en mi lista de canciones", relató.

"Aparte de que el concepto me encanta, todo mundo se identifica con Outfit, ya sabes, antes de salir piensas: ´OMG, ¿qué me voy a poner?´ y en específico para la canción obviamente habla de ese outfit que tanto le gustaba a tu ex o a tu pareja."

"Creo que mucha gente se puede identificar con este tema" -agregó- "Y aparte lo que quiero es que cuando estés en tu carro escuchándolo llegues a tu casa y digas: ´Me dieron ganas de salir, me voy a poner mi outfit; me voy a poner bella y voy a salir'."

Positivo

La Gabi aseguró que su nuevo sencillo, cuyo video oficial supera las 110 mil vistas, ha tenido buena respuesta, ya que los comentarios en YouTube han sido muy positivos, de apoyo al tema y al talento dominicano, a la par del propio sonido de ´Outfit´, fresco y atemporal.

"Creo que la gente lo goza siempre y me han mandado videos de la gente perreándolo. Me dicen: ´Me gusta el tema´, ´Lo dediqué´ y es lo que yo andaba buscando", afirmó.

Trayectoria

La Gabi es un talento de corta pero fructífera trayectoria. Al graduarse de la escuela, decidió dedicarse a la música y, tras compartir sus creaciones en redes sociales, J Balvin la contactó para incluirla en su disquera.

Así, temas como ´Asesina´, ´No sé´, ´Mío´, ´Rosa Melo´, ´Karmaa´ y ´La situación´, forman parte del catálogo de La Gabi, los cuales llamaron la atención de reconocimientos como Premios Juventud, mismos que le ofrecieron una nominación a Nueva Generación Femenina en 2022.

Ante esto, la cantautora se siente "bendecida por la vida y por Dios" por haber conquistado su sueño y, pese a que su proyecto cuenta con casi dos años de circulación, ya cuenta con buenas bases.

"Soy super nueva, pero lo caribeño lo pongo en todas mis canciones" -afirmó- "Siento que todavía me estoy encontrando como artista; me siento bien con los colores que tengo ahora, me encanta traer lo mío de Dominicana, mi lenguaje en la música. Creo que si tengo el color bien definido, pero todavía me estoy encontrando."

Proyectos

Después de ´Outfit´, La Gabi espera compartir colaboraciones "con artistas reconocidos" y continuará compartiendo más temas de forma mensual, además de incluir temáticas diversas, como la depresión: "Cada una de mis canciones tiene un mensaje", aseguró.

Al cuestionarle sobre su agenda y si ha visitado México, La Gabi destacó que escenarios como el Flow Fest y Baja Beach Fest la han recibido con gran apoyo y, subrayó, está lista para regresar al país.

"Me encantaría seguir cantando en otros festivales que se me dé la oportunidad, seguir haciendo prensa y seguir trabajando para allá", concluyó.