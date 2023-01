Avatar se convierte en la película más taquillera de 2022

James Cameron es conocido por películascomo Titanic o Terminator, películas que no sólo marcaron una época, también obtuvieron grandes sumas de dinero, pero nada comparado con la primera entrega de Avatar, producción que mantiene el récord como la más taquillera en la historia del cine.

Avatar: El Camino del Agua, ha recaudado mucho dinero desde que se estrenó hace unas semanas atrás en todas las salas del mundo, ahora un nuevo reporte asegura que la película se ha convertido en la más taquillera de 2022, superando a grandes producciones como Top Gun: Maverick y hasta las cintas de Marvel como Dr. Strange 2.

Concretamente, superó los 1,500 millones de dólares, la película se ha sumado también a la lista de las diez producciones cinematográficas más taquilleras de la historia, un récord que, si bien no es el más alto en comparación a su antecesora, demuestra que sí surgió el interés de parte del público.

En el primer lugar de ese listado se encuentra, como saben, su predecesora Avatar. De momento, gracias a estos dos filmes y Titanic, Cameron no ha hecho más que consolidarse, a su vez, como el director más recaudador de la historia

Así que, como podrás darte cuenta, no estamos hablando de cualquier película, por lo que si no la has visto te recomiendo que te des prisa y compres tu boleto de cine para que la veas ¡ya!

Tráiler

Si los datos y comentarios aun no te convencen te dejamos el tráiler de la película