La casa de los famosos México: ¡Que siempre no! cancelan participación de esta famosa que ya tenia hecha las maletas

La esperada participación de Caeli en el reality show 'La Casa de los Famosos México' ha sido cancelada abruptamente, dejando sorprendidos a sus seguidores y a la propia influencer. A pesar de que se había rumoreado su inclusión desde principios de año.

Caeli reveló durante la marcha del orgullo LGBT el pasado fin de semana que no recibió confirmación oficial para formar parte del programa.

"Desde enero yo creí que estaba, yo ya tenía mis maletas hechas y de repente entro a Instagram y veo que están posteando a los que quedaron y yo no grabé eso, entonces me están pregunte y pregunte que qué onda si sí voy a estar y yo creí que sí. Yo no sé qué pasó",