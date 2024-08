La Casa de los Famosos: Acusan de FRAUDE a Gomita ¿qué fue lo que hizo?

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México está en el ojo del huracán, enfrentando críticas por presuntas irregularidades y favoritismos. Los espectadores en redes sociales han expresado su descontento tras la falta de sanciones hacia Gomita, quien supuestamente hizo trampa durante la segunda semana del programa.

El pasado domingo, la ex conductora de Sabadazo fue vista utilizando una técnica para identificar a sus compañeros con colores, lo que se interpretó como una forma de recibir información del exterior.

A pesar de las quejas, la gala de nominación continuó sin que se tomaran medidas contra Gomita, lo que generó un fuerte rechazo entre los seguidores del reality.

¿Qué hizo Gomita que es considerado como FRAUDE?

Gomita, participante de La Casa de los Famosos, podría ser sancionada tras presuntamente recibir información del exterior para dirigir su estrategia en el reality show. Un video viral muestra a Aracely Ordaz insinuando su plan para comunicarse con familiares o amigos fuera de la casa, mencionando el uso de colores para identificarlos.

ATENCIÓN??????Hay que difundir que la participante Gomita ha hecho trampa en #LCDLFMx al codificar con colores a las personas de la casa y al enterarse que "Potro y Mariana no son saludables"... a continuación las pruebas... NO DEBERÍA SER IGNORADO #Gomita #trampa pic.twitter.com/Ma16VBF5qD — sayas.canvas (@AcostaVane20) July 29, 2024

Los seguidores del programa esperaban sanciones ejemplares, pero en la reciente gala de nominaciones, el caso no fue mencionado. La productora, Rosa María Noguerón, anticipó acciones por violar el reglamento, aunque no especificó qué sanciones enfrentarían, ya que el comportamiento de Gomita no tiene precedente.

Además, Aracely Ordaz se vio envuelta en otra polémica al declarar dentro del reality que su futura pareja debe ganar más de 500 mil pesos al mes y que su esposo no será mexicano.

Las redes sociales explotaron de indignación

Usuarios en redes sociales se mostraron furiosos por la aparente falta de acción, acusando al programa de fraude y complot, comentarios como:

"No hubo sanción por el complot ni sanción para Gomita por lo de los colores. ¡Qué indignación!" y "Esperamos que Gomita sea sancionada. Está recibiendo información del exterior. ¡Que pase a nominación directa!"

Además de las acusaciones contra Gomita, se ha señalado un posible favoritismo hacia los miembros de ´El Sindicato´, conocidos como Cuarto Tierra, quienes aparentemente habrían revelado sus preferencias de votación durante la semana.

Los participantes tienen estrictamente prohibido compartir públicamente por quién votarán y coordinar la distribución de sus votos, lo que ha puesto en duda la imparcialidad del programa.

La controversia sigue creciendo mientras los espectadores exigen transparencia y justicia en La Casa de los Famosos.