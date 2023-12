KISS Virtuales, el nuevo camino de la banda ahora es animado

Durante su último recital la famosa Banda KISS donde se pudo apreciar por última vez a la agrupación, anunciaron las nuevas animaciones que representarán las imágenes de los integrantes.

"La banda merece vivir porque es más grande que nosotros"

dijo Paul Stanley

Después de varias décadas que marcó esta banda en la industria musical y el corazón de muchos fans del rock, con sus emblemáticas caras pintadas, gestos e increíbles shows, la banda dio el último concierto de su historia en Madison Garden de Nueva York.

Con esto dieron inicio de lo que sería la nueva imagen de la banda en la virtualidad y anunciaron que la gira "End of the Road" existirá con personajes virtuales de la banda, tal como en su momento Gorillaz lo hizo, conformado por cada uno de los personajes animados.

El final de este camino es el comienzo de otro camino

Con una gran frase de despedida Paul Stanley, dijo al público que "ellos siempre estarán presentes en sus sueños", despidiéndose con la canción "Rock and Roll All Nite".

Seguido de este acto la banda abandonó el escenario y en las pantallas, el público pudo apreciar lo que serian los "KISS virtuales" con el fondo de la canción "God Gave Rock and Roll To You" aparecieron los avatares de los personajes: Catman, Starchild, Spaceman y Demon.

"kiss Virtuales"

Una inmortalidad digital

Los integrantes de la banda participaron en lo que sería la creación de avatares digitales, sus movimientos fueron capturados para representar las versiones de héroes,

Buscan asegurar la inmortalidad de esta banda que representa cinco décadas de la industria musical, y 20 discos que superan las 100 millones de unidades.

Una de las ventajas que Sundin CEO de Pophouse Entertainment explicó, es que con esta tecnología la banda podría dar conciertos simultáneos, es decir un concierto en tres ciudades diferentes y todo en la misma noche, inclusive en distintos continentes.