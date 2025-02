El Super Bowl 2025 no solo fue un espectáculo deportivo, sino también el epicentro de una de las rivalidades más intensas del hip-hop. Kendrick Lamar, sin titubeos, aprovechó su show de medio tiempo para lanzar indirectas a su eterno rival, Drake, con la interpretación de "Not Like Us".

"Not Like Us": el dardo directo a Drake

Durante su presentación en el Caesars Superdome, Lamar encendió al público al entonar una de las frases más controversiales de su tema: "Di Drake, escuché que te gustan jóvenes". Aunque en la versión original de la canción las acusaciones son más explícitas, en el Super Bowl el rapero decidió moderarlas ligeramente, dejando un momento en suspenso con un efecto de sonido pregrabado.

¿Serena Williams contra Drake?

Uno de los momentos más impactantes del show fue la aparición sorpresa de Serena Williams en el escenario. La extenista, con quien Drake tuvo un romance en el pasado, bailó al ritmo de "Not Like Us". Para muchos, este gesto fue un golpe simbólico más en la batalla entre ambos raperos.

Serena Williams had to pop off with Kendrick during "Not Like Us"



"Not Like Us" y la batalla legal

Desde su lanzamiento en 2024, "Not Like Us" ha sido un fenómeno mundial, dominando listas de reproducción y acumulando más de mil millones de streams. Sin embargo, el éxito vino acompañado de polémica. Drake demandó a Universal Music Group (UMG) alegando que la compañía impulsó intencionalmente la canción para dañar su imagen.

Kendrick vs Drake ¿Lo notaste? Estas fueron las indirectas en el show del medio tiempo del Super Bowl

El origen del conflicto

La rivalidad entre Lamar y Drake estalló en 2023 tras el lanzamiento de "First Person Shooter", donde J. Cole los incluía entre "los tres grandes" del hip-hop.

A partir de ahí, se desató una guerra de canciones y acusaciones que culminó con "Not Like Us", el tema que encendió al mundo y que ahora, en el Super Bowl, fue la declaración definitiva de que la pelea sigue más viva que nunca.

