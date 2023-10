Karol Sevilla explota tras recibir multa: "la va a pagar tu abuela" (+Video)

La cantante y actriz mexicana, Karol Sevilla, que formó parte de la serie de Disney "Soy Luna", se viralizó en redes sociales, al exponer una situación muy común que sucede en el país: las multas excesivas de tránsito.

Y en esta ocasión dio de que hablar por mostrar su molestia al recibir una multa que ella asegura no merecía.

A través de sus redes sociales fue que comenzó a compartir lo sucedido y puntualiza que es una injusticia lo que se le está haciendo.

¿Qué le sucedió a Karol Sevilla?

A través de sus redes la actriz comparte con mucho enojo que la han multado por presuntamente pasar el tiempo del parquímetro, cosa que asegura no es verdad e incluso del coraje comienza a gritar que la multa la va a pagar la abuela de quien la colocó.

La cantante, un poco en broma, asegura que no le importa si se vuelve tendencia en Twitter por esa situación.

"ya me vi en twitter en tendencia como lady araña pero no me interesa, no me importa, no voy a pagar no sé cuántos pesos por una araña, a mí no me vas a levantar falsos"

"y me estacioné bien, si me estacioné bien"

Karol asegura que le parece una injusticia lo que ha pasado, pero aun así tiene que pagar la multa, pues no tiene otra alternativa.

"Ah**vo tengo que pagar la multa, sí o sí, pero aparte si tengo otras multas tengo que pagar todas las multas para que me libren el coche, tengo que pagar , me atoraron durísimo, neta se me hace una injusticia porque estaba todo en ley , los horarios en ley y neta si está muy cab**n esto".

La actriz y cantante aprovechó para invitar a los ciudadanos a no dejarse de las injusticias y afirma que ella levantará una denuncia por lo sucedido.

"No se dejen a toda las personas que les ha pasado no se dejen, no es solo pagar la multa y ya , hay que hacer una denuncia, porque no es que la gente c**a dinero para pagar, lo hacen a su conveniencia y por eso vivimos así en México"