Karely Ruiz alcanza los 10 millones de seguidores en TikTok

Karely Ruiz sigue siendo la mujer sensación de las redes sociales, pues sus enormes atributos, así como su encanto, han enamorado a cada uno de sus fanáticos.

Asimismo, cabe mencionar que en días recientes regaló juguetes a niños en Navidad, lo que generó muchas opiniones a favor y unas más en contra.

Es por ello que la guapa y sensual modelo de OnlyFans publicó los videos cortos a su cuenta de TikTok, donde este lunes llegó a 10 millones de seguidores.

Fue gracias a una historia de Instagram que Karely Ruiz, quien es originaria de Monterrey, dio a conocer este logro a sus fans, que cada día la llenan de amor.

"10 millones, hoy voy a festejar", escribió Karely sobre una captura de pantalla de su perfil en TikTok.

No obstante, de momento no se sabe qué es lo que hará la mujer, quien puede sorprender con fotos o simplemente no hacer nada.