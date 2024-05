Justin y Hailey Bieber rompen las redes sociales al anunciar que van a ser papás

Este 9 de mayo las y los fanáticos del cantante canadiense Justin Bieber rompieron las redes sociales, tras revelarse que Hailey Bieber, pareja del artista, está embarazada.

Fue el mismo Bieber quien compartió imágenes de su esposa luciendo su vientre, posando con un vestido blanco mientras posa para la cámara en una muy tierna sesión de fotos.

En las imágenes, la modelo de 27 años y el intérprete de temas como Never say Never intercambian miradas, mientras el cantante también acaricia la barriga de la joven mujer con la que ha compartido su vida desde hace cinco años.

Ahí mismo, Hailey y Justin están frente a un improvisado altar para posteriormente llenarse de besos y abrazos, reflejo de la felicidad que hoy compartieron con sus millones de seguidores.

Desde hace semanas, los rumores del embarazo de Hailey Bieber inundaban las redes sociales, luego de que la joven ya había sido vista luciendo una curiosa pancita, o vistiendo ropa más holgada de lo normal, haciendo que cada uno de sus fans sacaran sus conclusiones.

Justin Bieber y Hailey Baldwin (nombre de soltera de la modelo) iniciaron su relación en el 2016; dos años después la pareja anunció su matrimonio en un juzgado de Nueva York, realizando en 2019 una ceremonia en Carolina del Sur.

Al darse a conocer la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo (y uno que otro meme) con relación a la situación de la pareja, deseando que esta sea una etapa hermosa para ambos famosos.

las chicas cuando abrieron instagram y lo primero q les salió fue la publicación DE HAILEY BIEBER ANUNCIANDO Q ESTA EMBARAZADApic.twitter.com/fFwtlaS5QM — effy (@divinafeminine) May 9, 2024

doctor: felicidades justin y hailey bieber, su bebé está sano y fuerte



el feto de hailey: pic.twitter.com/gwQ0bVQW0j — josi ; (@sighrems) May 9, 2024