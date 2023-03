Juan Soler: por estos comentarios está en el ojo del huracán (+Video)

Desde su llegada a México, el actor Juan Soler ha sido uno de los artistas más conocidos de la televisión nacional tanto por los dramas que ha interpretado como por su faceta como conductor en diversos programas de revista.

Sin embargo, en esta ocasión el nombre del actor volvió a ser tema de conversación no por alguna nueva telenovela, sino por algunos comentarios vertidos en uno de los programas donde participa como conductor.

Fue en el show ´Sale el Sol´ donde Soler fue cuestionado sobre el parecido que existía entre sus parejas, a lo que respondió que todas eran "mujeres de nacimiento", lo que acompañó después al comentar algo que fue tomado como transfóbico por varios sectores.

"Esos amores modernos de que mujeres con pene, no me gustan, esa nueva generación no. Yo no estoy en la modernidad".

@radiobichotas como ven esto lo veo muy transfobico pic.twitter.com/Ct0okL63su — osin (@osinwill) March 1, 2023

En redes sociales no tardaron en reaccionar a estos dichos; entre insultos y argumentos, lo expresado por Soler fue calificado como ´inapropiado y poco acertado´ para un programa de televisión.

Siempre hay un video

A la par, los mismos internautas retomaron una entrevista que el argentino dio junto al ´Burro´ Van Rankin y otros ´artistas´, donde relata un encuentro del tipo sexual con un animal.

Fue en el programa ´Miembros al Aire´, hace ya algún tiempo, donde fue cuestionado del momento más embarazoso de su vida; ahí, confesó sentirse mal por lo ocurrido con una cabra, aunque lo relató sin darle mucha importancia.

No le gustan "mujeres con pene " pero si disfruta tener actos zoófilicos pic.twitter.com/5Cw2QY7wvt — Miss NeoSerenity (@jfmtz1993) March 2, 2023

Más allá de esto, en sus redes sociales, Soler ha compartido algunos mensajes que también podrían ser interpretados por integrantes de la comunidad LGBT+ como bastante intolerantes. Debido a esto, el actor ha bloqueado a varios usuarios, especialmente en Twitter.

Al parecer, algunos comentarios en su contra han estado bastante subidos de todo, dejando de lado verdaderos argumentos que piden aclare mejor lo que quiso decir. ¿Qué piensas al respecto?