Jeff Baena: lo que sabemos de la muerte del esposo de Aubrey Plaza

Jeff Baena, cineasta conocido por películas como Life after Beth (La vida después de Beth; 2014) y The Little Hours (Lujuria en el convento; 2017), y esposo de la conocida actriz Aubrey Plaza perdió la vida a los 47 años.

Según información de TMZ, Baena fue hallado sin vida en una vivienda de Los Ángeles; el medio indica que fuentes policiales revelaron que el cuerpo fue localizado el día viernes por uno de sus asistentes.

También te puede interesar... Series aclamadas de Netflix que llegarán a su fin este año

¿Qué le pasó a Jeff Baena?

Las mismas fuentes citadas por TMZ informaron que la causa de muerte de Jeff Baena habría sido suicidio.

Desde que terminó una carrera en cine en la Universidad de Nueva York, Jeff Baena se dedicó a hacerse de un nombre en la ciudad de Los Ángeles, donde tuvo la fortuna de trabajar con directores como Robert Zemeckis y David O. Russell, lo que lo llevó a darse a conocer poco a poco.

Fue hasta 2021 cuando en una publicación de Instagram Aubrey Plaza reveló que estaba casada con Jeff Baena

Fue en 2014 cuando dirigió su primera película Life after Beth; en 2017 dirigió Joshy (Un fin de semana entre amigos) y en 2017 The Little Hours, además de la película de 2020 Horse Girl (La chica que amaba a los caballos).

Fue hasta el 2021 cuando Aubrey Plaza reveló que tras más de una década de noviazgo ella y Jeff Baena se habían casado. Al momento de esta publicación, Aubrey Plaza no había emitido comentarios acerca del fallecimiento de Jeff Banea.