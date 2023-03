Jade plasmará su brillo en la Expo Feria Coatza 2023

Jade es otra de las bandas porteñas que se presentarán en la Expo Feria Coatzacoalcos 2023, dentro del espacio dedicado a la segunda edición del Festival Quetzalcóatl Vive #InvasiónJarocha este 8 de abril.

Alternativos desde su nombre, ellos tienen una trayectoria de ocho años, imponiéndose por encima del cover, pues aunque no están peleados con interpretar clásicos, el grupo Jade plasma un estilo único que los hace sobresalir en la escena local musical.

La banda de rock alternativo conformada por Andrea Barcelata (vocalista), Jorge Rosales (bajista), Edward Irineo (baterista), José Magdiel (pianista) y Jonathan Trujillo (guitarrista), quien recientemente se integró a Jade.

Para Jade llegar a puerto seguro ha sido un largo trayecto pasando del espacio indie, la expo tatuajes, la cresta producciones, Live Music, hasta la Guerra de Bandas en Sermusic Hall, el Teatro de la Ciudad del Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, y nuevamente en la Expo Feria, escenarios donde han mostrado su tenacidad.

LLEGARON A ´VERACRUZ EN LA HORA NACIONAL´

Color Miel, Yo y nadie más, Como una Novela, Lost on You, Don´t Start Now, Culpable o No, son sólo algunas de las canciones que ya grabaron, aunque ´Tan sólo tú´, es el sencillo más reciente, cargado de una emotividad que traspasa el corazón, y que forman parte de su tracklist definitivo.

Los logros de Jade no sólo están en los festivales y escenarios a los que acudieron, pues también abarcan el ser escuchados por radio a través de ´Veracruz en la Hora Nacional´, esto en 2022.

CARTELERA INTEGRAL

La Expo Feria Coatzacoalcos 2023 se realiza luego de tres años de interrumpirse tras los fuertes contagios de Coronavirus, por lo que se hará del 31 de marzo al 9 de abril, siendo el 8 de abril el día en que se destine para el talento local en el Teatro del Pueblo para Festival Quetzalcóatl Vive #InvasiónJarocha.

El Festival Quetzalcóatl Vive #InvasiónJarocha es organizado en conjunto por la Dirección de Cultura y el Movimiento Artístico Cultural Contemporáneo (Macuco).

Además de Jade, otras agrupaciones confirmadas son: Señor Pecado, JaranaPunk, Mundo Chakra, Danny Olce y los Imperdonables; Lester Crab, Gen7, BlackRolla, Axioma, Babel, Ponle Ritmo a tu vida, Ponpúa y La conciencia del Camaleón.

Además tendrán como conductores a Tyko Velueta y a la drag queen Sasha Bouffant.