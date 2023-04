'La usurpadora: The musical' llega a las pantallas mexicanas

La Usurpadora, una de las telenovelas más exitosas de los años 90 en nuestro país, protagonizada por Gaby Spanic y Fernando Colunga, tiene una nueva versión que, quizá, pocos imaginaban. Se trata de una adaptación en formato de película musical titulada ´La Usurpadora: The Musical´.

La historia de la versión fílmica parte de la premisa que ya todos conocemos: Dos hermanas mellizas separadas al nacer y que nunca se conocieron; una pobre pero muy buena y la otra rica, conspiradora y muy mala persona.

En este caso, un encuentro por casualidad las une en Las Vegas y pronto sus vidas se ven irremediablemente entrelazadas.

Los protagonistas de esta iteración serán Isabella Castillo, quien interpreta a Valeria y a Victoria, y Alan Estrada como su interés romántico, Carlos Daniel.

El reparto incluye a Susana Zabaleta, Jesús Ochoa, Cecilia Toussaint, Valentina y Alejandra Ley. Además de la participación especial de Alejandra Guzmán y el actor estadunidense Shane West.

Producción

La película, bajo el sello de Pantelion Films y la productora The Lift Entertainment, contó con la dirección de Santiago Limón, quien además coescribió el guion junto a María Hinojos.

Destacan también el nombre del premiado productor musical Sebastian Krys; la coreógrafa Priscilla Hernández, creativa detrás del desfile de Día de Muertos en 007: Spectre; y el productor Matt Walden.

La curaduría musical de esta versión incluye 15 de los mayores éxitos de la música latina de esa época, como ´La vida es un carnaval´, ´Mi tierra´, ´Dame otro tequila´, ´Bidi Bidi Bom Bom´, ´Livin´ La Vida Loca´, ´Vuelve´, ´Con zapatos de tacón´, ´Cosas del amor´ y ´No me ames´, que se acoplan a diálogos y música en ´spanglish´.

Memorias

El día que Isabella Castillo filmó la escena de la canción ´Cosas del amor´ para la película, simplemente no podía hacerlo. Y no era por falta de talento, sino porque así como el personaje estaba sufriendo, ella estaba pasando por un proceso de rompimiento con su pareja, que evidentemente revivía en su mente.

"Estaba con el corazón roto, de plano llorando, justo en la primera semana me toca hacer eso y dije ´no puede ser, esto es un chiste´. Costó trabajo, pero me ayudó para salir, ya ahora la veo y no me genera nada, ya fue hace varios años", recuerda la actriz.

´La usurpadora´ se convirtió en un fenómeno televisivo de la mano de su protagonista, Gabriela Spanic, superando los 35 puntos de rating y dando pie a un especial que rebasó los 36 puntos, es decir, cerca de siete millones de espectadores. Además, se transmitió en más de 100 países y se dobló a 24 idiomas.

"Cuando me dijeron que iba hacer la película, sentí miedo, terror, estrés, ansiedad" -recuerda divertido Alan- "Al final hay que tomar esos riesgos y conocía el trabajo de Santiago (Limón, el director) en ´Cindy, la regia´ (película), así que dije, ´si nos vamos por ahí nos irá bien´".

La diversidad y la inclusión son temas que están todo el tiempo presentes en el filme, algo que celebran ambos actores pues lo hace de manera fina.

"Creo en la cultura latina se está atrasado con esa cosa y esto ni siquiera debería ser un tema, en la película ni siquiera se menciona, es normalizar el mensaje positivo que hay", expresa Isabella.

"Es un paso importante, el siguiente es dar uno al frente y que ahora la diversidad sea parte de los protagonistas en las historias", apunta Alan.

¿Sabías qué?

La Usurpadora tiene su origen en la telenovela venezolana homónima de 1971. Televisa realizó una primera adaptación titulada ´El hogar que yo robé´ en 1981, producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Angélica María y Juan Ferrara.

Posteriormente, la televisora mexicana realizó la segunda y más conocida versión de 1998, protagonizada por Gabriela Spanic y Fernando Colunga.

En 2012, Univisión presentó ´¿Quién eres tú?´, con Laura Carmine y Julián Gil y, en 2019, Televisa volvió con otra versión, con los papeles principales a cargo de Sandra Echeverría y Andrés Palacios.