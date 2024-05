Iraida Noriega anuncia próximo concierto en Xalapa; checa cuándo

La reconocida cantante Iraida Noriega anunció, a través de sus redes sociales, que en junio volverá a Xalapa para brindar un concierto en el foro Cauz de esta ciudad, lugar donde se brinda espacio a ejecutantes del género del jazz local e incluso internacional.

En sus redes sociales, Iraida recordó que la vez anterior que se presentó ante el público xalapeño fue también el último concierto que dio antes a la etapa de confinamiento por pandemia:

“Mi último concierto antes de la pandemia fue ahí un 14 de marzo de 2020 así que esto es una fiesta especial”.

El concierto que Iraida ofrecerá en Cauz es parte de un corto programa de presentaciones que inició este lunes 27 de mayo, en la Ciudad de México.

Cabe destacar en durante estas presentaciones, la cantante ofrecerá “una selección de canciones del pop ochentero ejecutados con arreglos desde el lenguaje del jazz contemporáneo, pero con una sonoridad vocal profunda, precisa y que nos llevará a una flotación simultánea”, según indicó la misma Iraida.

Algunas de las canciones que integran este repertorio que lleva por nombre Nueva Estación son las siguientes: Hijo de la Luna y Me Cuesta Tanto Olvidarte de Mecano, Sweet Dreams y Here Comes the Rain de Annie Lennox, Sorry Seems To Be the Hardest Word de Elton John, Nos Caímos Juntos de Marcial Alejandro, Que me Pasa de Rafa Mendoza, One Time de King Crimson.

“Nueva Estación son arreglos modernos para trío de jazz y voz, de temas del pop de los ochentas con lo que creo es mucha profundidad en la energía y música de ese tiempo. Es la música de mi adolescencia y le tengo enorme cariño”, aclara la vocalista.

El disco que da nombre a estas presentaciones fue grabado en 2014 y desde 2023 ya puede hallarse en plataformas digitales.

La actuación de Iraida Noriega en Xalapa será el 21 de junio, a las 21:00 horas, en Cauz, ubicado en la calle de José María Morelos 1, zona centro de la ciudad.

Ya se pueden hacer reservaciones.

Sobre Iraida Noriega

Es hija del músico y letrista Freddy Noriega, Incursiona en el panorama del Jazz Mexicano siendo una voz referente en el mismo. Ha trabajado con otros exponentes del género en país, reconocidos como: trabajar con grandes músicos como: Agustín Bernal, Aarón Cruz, Enrique Nery, Tony Cárdenas, Magos Herrera, Eugenia León, Hebe Rossell, Nicolas Santella, Hernán Hecht, Gustavo Nandayapa, Diego Maroto, Fernando Toussaint, Alex Otaola, José Fors, entre otros.

Iraida ha grabado más de 10 discos en sesiones de estudio y en directo. Es así, una cantante reconocida en el país y el extranjero.