Interstella 5555: película de Daft Punk llegará a los cines de México; ¿en qué fecha?

Corría el año 2001 cuando Daft Punk sacó a la luz su álbum Discovery, el cual no solo marcó un parteaguas en el mundo de la música electrónica sino también en cómo retratarla, ya que junto con Toei Animation crearon una película que hasta el día de hoy no ha perdido vigencia.

Se trata de Interstella 5555, la cual mediante canciones como One more time, Something about us y la legendaria Harder, better, faster, stronger presenta la historia de una banda alienígena la cual es secuestrada por un comando humano con intenciones nada buenas.

Esta cinta, presentada en Japón y Francia en el año 2003 tuvo una buena recepción por la mayoría de los críticos volviéndose un clásico (por llamarlo de alguna manera) entre los amantes del anime y de la música electrónica.

Ahora, más de 20 años después, podrás disfrutarla en salas de cine en México. Esto es lo que sabemos.

Película de Daft Punk llega a México

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, nombre completo de esta producción franco japonesa, volverá a los cines de la mano de Cinépolis en varios de sus complejos a lo largo de la República Mexicana.

Sin embargo, esta película dirigida por Kazuhisa Takenouchi, quien ha colaborado en otros animes como Dragon Ball y Dragon Quest, solo será proyectada en una fecha: 12 de diciembre.

Según medios nacionales, Cinépolis realizará una preventa de boletos a partir del 13 de noviembre a través de su sitio web y su app oficial, por lo que deberás estar muy al pendiente para saber si alguna sala dentro de tu ciudad proyectará esta icónica película.

El diseño de los personajes de Interstella 5555 estuvo a cargo de Leiji Matsumoto, muy conocido por el anime Captain Harlock y cuyo estilo está claramente proyectado en los protagonistas de esta historia musical.

Ahora, solo resta esperar a que Cinépolis haga el anuncio oficial de la preventa de Interstella 5555 y así no perderte la oportunidad de ver esta obra totalmente remasterizada en 4K por lo que promete ser una experiencia imperdible antes de que termine el 2024.