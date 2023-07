Huelga en Hollywood; cine y TV, en riesgo de ´congelarse´ en EU

El sindicato de actores de Hollywood anunció oficialmente este 13 de julio que, a partir de las cero horas del viernes 14 irán a la huelga; esto a la par del paro anunciado hace semanas por el sindicato de guionistas.

Esto se debe al fracaso de las negociaciones con los estudios y con las plataformas de contenido en línea, en la búsqueda de un nuevo contrato.

Actores y guionistas, a nada de paralizar Hollywood

Sería la primera movilización de este tipo en Hollywood en más de seis décadas, lo que amenaza con paralizar la industria del entretenimiento tanto en el cine como en la pantalla chica.

Agencias

El sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) representa a cerca de 160 mil artistas, no solo de renombre, sino también a extras.

Fue la muy conocida actriz Fran Drescher, presidenta del sindicato, informó que la organización estaba dispuesta a negociar; "pero las respuestas de la AMPTP (representantes de los estudios) a las propuestas más importantes han sido insultantes y una falta de respeto".

Artistas y guionistas están buscando un aumento salarial para enfrentar la inflación, además de una protección a futuro por el uso de la inteligencia artificial tanto en cine como en televisión.

Por su parte, la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) se dijo ´decepcionada´ por el fin de las negociaciones, responsabilizando de dicha decisión al sindicato de actores.

Incluso Bob Iger, director ejecutivo de Disney, calificó las peticiones de guionistas y actores como ´poco realistas´.

Del otro lado, Phil Lord, escritor, director y productor de Spider-Man: Into the Spider-verse, señaló que la AMPTP ´ha jugado duro´ y no ha ayudado a resolver los problemas que pondrían en riesgo a quienes ganan menos en Hollywood.

Watch SAG-AFTRA president Fran Drescher blast "insulting" AMPTP behavior in fiery strike speech: "Shame on you!" https://t.co/MSDQ5oopwY pic.twitter.com/LZWrHTRHkE — Variety (@Variety) July 13, 2023

¿Qué ocurrirá en Hollywood si hay paro total?

Y es que una movilización simultanea de guionistas y actores no se había visto desde los años 60, cuando el actor Ronald Reagan (futuro presidente de Estados Unidos) impulsó un movimiento que derivó, en ese momento, en que los estudios cedieran a las demandas del gremio.

Por otro lado, la última vez que los actores se declararon en huelga fue en los años 80, movimiento que duró tres meses.

Agencias

El paro impactaría de momento la realización de películas y series de TV (series de realidad, concursos y de opinión podrían seguir son problemas), por lo que diversas producciones podrían sufrir retrasos.

Además, muchas de las estrellas más importantes de la industria no participarían en la promoción de películas o alfombras rojas.

Un ejemplo fue lo ocurrido en el estreno de la película Oppenheimer, donde Emily Blunt adelantó que, de convocarse a la huelga, ella y sus compañeros de elenco sin dudarlo se unirían al movimiento.

La ceremonia de los Emmy, prevista para el mes de septiembre, también podría verse afectada; al igual que la Comic-Con de San Diego, que perdería a varios de sus participantes si la huelga sigue adelante.