Hospitalizan de emergencia a Aylín Mujica; ¿qué le ocurrió? (+Video)

Aylín Mujica es sin lugar a dudas una de las actrices más reconocidas de la televisión en México y Estados Unidos, no solo por su belleza sino también por su talento.

Hace unos días, la cubana dio mucho de qué hablar por lo ocurrido durante su participación en el programa La mesa caliente en Telemundo, cuando de un momento a otro empezó a sentir un malestar en el abdomen.

Si bien parecía que este pasaría rápidamente, la verdad es que fue todo lo contrario, y el dolor comenzó a incrementar al grado que tuvo que ser llevada a un hospital.

¿Qué le ocurrió?

Poco tiempo después, la cubana compartió con sus seguidores más detalles de lo que había ocurrido; en sus redes sociales, adelantó que se sometió a varios estudios pues el dolor se concentraba del lado derecho del abdomen.

"Me dio una cosa rara, no me sentía bien (...) estaba temblando, pensaba que era estrés pero las cosas se están complicando", informó Mujica en un breve video.

Al parecer, después de una serie de estudios, se llegó a la conclusión que se trataba de una infección en los riñones, lo que con cuidados y mucho reposo seguro pasará rápidamente.

Por ahora, la actriz ya compartió algunas imágenes desde su casa, donde al parecer ya está descansando y tratando de dejar atrás el mal momento.