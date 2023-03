Horóscopo hoy 1 marzo de 2023

Uno nunca sabe lo que la vida nos tiene preparado, así que es bueno estar pendiente del horóscopo del día. Te contaremos lo que sucederá en tu futuro respecto a temas como el amor, dinero o trabajo. ¿Estás preparado para conocer lo que te depara el destino?

ARIES

Los astros te favorecerán en este día. Será un gran miércoles para los negocios y otros temas relacionados al dinero. Es importante que proyectes todas tus energías en ello porque será un momento ideal para tomar iniciativas de carácter financiero o que repercutan indirectamente en las finanzas. Siempre evalúa bien cada situación.

TAURO

Estás viviendo un aprieto, pero llegará alguien para ayudarte en este momento. Te guiará hacia el camino adecuado. El destino te manda a la persona que necesitas para sacarte de un atolladero o una situación estancada y darte el empujón final hacia el éxito. Será un día positivo aunque inicie de forma preocupante.

GÉMINIS

Te irá muy bien en este día. Los astros predicen que una gran ilusión se te va a hacer realidad, una ilusión relacionada más con tu vida íntima que con el trabajo o lo material, aunque ambas cosas podrían estar interconectadas. Algo muy feliz te llega de una forma inesperada o por el camino que menos hubieras imaginado.

CÁNCER

Los sacrificios que has realizado están por dar frutos en el trabajo. Has pasado fatigas que han merecido la pena. Te mantuviste firme, seguiste el camino adecuado a pesar de que habían muchas personas que te decían que dejes de intentarlo. Ahora vas a recoger por fin el fruto. De todas formas, no te distraigas del camino y sigue avanzando con pie derecho.

LEO

Estás viviendo un buen momento de tu vida y los astros señalan que vas incluso a mejor, pero los planetas también indican que tienes enemigos que te asechan, no te atacarán de frente porque no se atreven. Los astros te están protegiendo mucho, pero no te sientas invencible. Siempre ten tus precauciones.

VIRGO

Las influencias combinadas de Júpiter y Venus te van a traer éxitos y reconocimientos en tu vida laboral. Se viene un momento de satisfacción merecido, sobre todo gracias a la ayuda de una amistad sincera, que te quiere y te valora. Has hecho sacrificios laborales y también con tus seres queridos. Ya llegan los frutos.

LIBRA

Tu habilidad te ayudará a conseguir aislar, o anular, a alguien que te está creando muchos problemas en el trabajo. Estás en un gran momento para conseguir lo que te propongas y también la intuición te va a ser de gran ayuda. Te vas a quitar de en medio a alguien bastante incómodo. Y eso te dará una gran satisfacción.

ESCORPIO

Es un buen momento para viajar, sobre todo si se trata de un viaje de trabajo. Resolverás con éxito los temas que te preocupen ahora. Otros vigilan y supervisan tus actividades, pero se llevarán una sorpresa porque descubrirán virtudes en ti que desconocían y mejorará mucho su opinión.

SAGITARIO

Los asuntos de dinero siempre son delicados, pero esta vez fíate de tu intuición si tienes que hacer especulaciones en bolsa o arriesgarte en los negocios. Tampoco se puede descartar una llegada inesperada de un dinero o que recibas por fin el cobro de atrasos. Éxito en los viajes de negocios.

CAPRICORNIO

Tienes preocupaciones, pero no es momento de entretenerte en ello o darle vueltas a cómo tendría que haber sido. El pasado ya pasó y ahora tienes que concentrarse en obtener éxitos de aquí hacia adelante. Es hora de avanzar y pronto tendrás motivos para alegrías y celebración. Cuando sueltes, te darás cuenta que mejor te sentirás.

ACUARIO

Estás en un momento de suerte, los obstáculos se apartan de tu camino y al fin puedes hacer realidad algún sueño que desde hacía tiempo se te estaba resistiendo. Te espera un día de gran ajetreo y actividad, aunque elegida por ti más que impuesta por el destino, pero será una actividad muy fructífera. Viajes inesperados y felices.

PISCIS

Buen día para las relaciones humanas de todo tipo, tanto si se dirigen al trabajo y los asuntos sociales como a tu vida más íntima, familiar y sentimental. Hoy puedes hacer amistades muy valiosas que te serán de gran ayuda en tus asuntos laborales o de otro tipo. Mejor aún si tu trabajo es de comunicaciones, o de cara al público