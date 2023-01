Horóscopo de hoy: 21 de enero de 2023

Tus pasatiempos, amigos, equipos y grupos pueden exigir atención este fin de semana. Es hora de construir redes y colaboraciones que te pueden ayudar a lograr metas importantes de aquí a marzo.

Aries

Un evento o plática que ocurra el día de hoy, puede darte una sensación de propósito en el mundo. Para reforzarlo, o dar con la respuesta correcta, revisa tus horóscopos de enero y trabaja un poco con tu equipo de trabajo o tus amigos.

Tauro

Si aprovechas el día para tomar decisiones claras, este puede ser un gran período para tu carrera, ya que te permitirá hacer el mayor progreso del mes en esa área de tu vida. Enfócate en las metas que tienes a largo plazo.

Géminis

Puedes hacer más viajes o embarcarte en nuevas aventuras, ya sean grandes o pequeñas. Si te sientes ansiosa o inquieta, puede ser debido a tu necesidad de explorar el mundo a través de un libro o un avión.

Cáncer

No busques enemigos donde no los hay, trata de mantenerte alejada de las emociones oscuras que te pueden llevar a mostrarte resentida, vengativa o insatisfecha. No insistas en ver más verde el jardín vecino.

Leo

Necesitas una plática importante dentro de tu relación uno a uno, ya sea con socio, pareja o expareja, es momento de hablar. Cuidado con sobre analizar tus relaciones amorosas, o insistir en analizar y conocer todos los detalles.

Virgo

Es posible que descubras que las pequeñas cosas que están fuera de orden en tu vida, se vuelven más evidentes. La limpieza y la reorganización pueden estar en orden este fin de semana.

Libra

Tu energía y expresión, se dirigen hacia afuera a medida que te empiezas a sentir más segura de moverte por el mundo. En el amor, te atraen las personas que tienen fuertes habilidades intelectuales y que se conectan contigo mentalmente.

Escorpio

Si te sientes triste o insegura, debes revisar tu sistema de apoyo emocional. ¿Quién te sostiene emocionalmente? Puedes sentir un repentino interés en tu historia familiar y las historias que se transmiten en ella.

Sagitario

Los próximos días van a ser los días más ocupados del mes, así que evita perder tu día enfrascada en una actividad o conversación que no lleva a ningún lado. Crear listas de pendientes, o de cualquier cosa que te permita organízate, puede traer mucha belleza a tu mundo.

Capricornio

Tu seguridad emocional se convierte en el objetivo principal de las decisiones que te estás planteando en este momento del mes. Concéntrate en un proyecto o idea a la vez, enfoca tu tiempo y tu mente a un solo problema.

Acuario

Hoy es un buen día para hacerte un cambio de look, cortarte el cabello o hacerte cualquier tipo de tratamiento de belleza. Es posible que, a lo largo de la semana, salir de tu propia cabeza se complique.

Piscis

Cuida bien tus emociones porque puedes caer en un estado emocional triste que te lleve a sentirte deprimida, sola, culpable o sin rumbo. Habla de lo que sientes. Es una semana en la que hablar de lo que sientes o verbalizar tus sentimientos, se complica, es más fácil que los expreses a través de la música o el arte.