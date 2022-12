Horóscopo de hoy, jueves 29 de diciembre

Aries

A veces, o incluso a diario, te llegan mensajes o ves llamadas perdidas en tu móvil y no tienes ninguna prisa en responder. Hoy hazlo en cuanto te sea posible porque una persona te buscará para comentarte un tema que te interesa muchísimo y que te puede resultar de gran ayuda. Presta atención a las señales que te indican algo que has dejado de hacer de un tiempo a esta parte y que deberías retomar. Empieza a prepararte hoy para el trabajo que se te viene encima esta misma semana o quizá a principios del nuevo año. Será mucho y muy fructífero, Aries. Podría ser que esto sucediera a consecuencia de un cambio. Estarás todavía más valorada por tus superiores y saldrán a flote a diario toda tu creatividad y tus dotes sociales. Si te lo propones, puedes encumbrarte

Tauro

Hoy, en general, será un buen día para ti, porque te sentirás más conectada con quienes te rodean de lo que lo estabas a diario hasta ahora. Pero si surge algún obstáculo no saques bandera blanca. Pelea un poquito, que tú tienes este poder de luchar hasta alcanzar lo que quieres conseguir. No vas a dejar que otros se salgan con la suya, ¿verdad? Esto no está en tu espíritu de batalladora nata, sabes de sobra cómo superar estos episodios, aunque a veces se te olvida. Hoy haz una reflexión y date cuenta de las veces que has superado situaciones así. Tu pareja también estará hoy un poco baja de moral y quizá tengas que echarle un cable, Tauro. No te queda otra más que animarte y derrochar energía positiva, como sueles hacer a diario. Todos lo están esperando.

Géminis

Si estás conociendo a alguien o sales con una persona especial desde hace poco, hoy es un día muy apropiado para pasar de los comentarios intrascendentales a algo más personal. Sientes la necesidad de saber más sobre sus gustos, su familia, sus amigos y todas estas cosas de diario que te permiten conocer mejor a las personas. Puede que te lleves alguna sorpresa. Si hay algo de él que no ves claro, no se lo digas a bocajarro. Si le has de decir algo difícil de aceptar, utiliza esas dotes diplomáticas que demuestras a diario. Esto te permitirá decidir sobre el futuro de esta posible relación. Estás ahora en una etapa bien auspiciada astralmente para el amor, así que es fácil que la sorpresa sea positiva y te des cuenta de que por fin has encontrado a tu alma gemela.

Cáncer

Estás entrando en una etapa excelente de tu vida en todos los sentidos, Cáncer, puedes sentirte satisfecha y feliz. Sin embargo, esto no significa que no surjan problemas u obstáculos puntuales a diario, sino que podrás superarlos todos. Para el amor hoy es un día fantástico, puedes conocer a la persona de tu vida, los astros te lo propician. Y si estás en pareja, hoy los acontecimientos desbordarán vuestra pasión. Es un buen momento para planear junto a tu chico ese viajecito que llevas en mente a diario desde hace tiempo. Ya va siendo hora de empezar a ver qué necesitáis y poner los medios para que se haga realidad. Háblalo con tu amor y buscad juntos el lugar de destino hoy mismo, Cáncer. No creas que te hará falta un gran presupuesto, cuanto más asequible mejor lo pasaréis.

Leo

Aunque ahora tus asuntos están en un punto óptimo, Leo, y te resulta bastante fácil a diario conseguir tus objetivos, hoy pegarás un frenazo y puede que te impacientes porque no va todo a la velocidad que quieres. No te preocupes porque pronto superarás este bache. Tómate las cosas con calma y adopta otro ritmo, disfruta con lo que estás haciendo. También los temas sentimentales hoy funcionarán a marcha lenta, como si todo se tuviera que detener. Simplemente sigue luchando por lo que quieres, pon algo más de esfuerzo a diario y, sobre todo, no decaigas, Leo. Es el momento menos indicado para venirte abajo. Plantéate has dado de sí todo lo que podías, seguramente tendrás que reconocer que no. Lo importante es llegar a la meta y si pones un poquitín de tu parte no te costará demasiado alcanzarla.

Virgo

La persona que quieres, Virgo, está pasando hoy por un momento complicado, quizá sea algo emocional o tal vez algo físico, un trancazo, por ejemplo. Haz todo lo posible por darle todo tu apoyo a diario porque lo está necesitando aunque no te lo haya pedido expresamente. Con esta persona puedes llegar muy lejos y no sólo en el aspecto sentimental, sino también en el profesional y económico. Aprovecha el tiempo que pases junto a él para hablarle de esos proyectos y objetivos que te has planteado. Comienza a luchar por ellos a diario e intenta conseguir al mejor aliado. Ahora ya sabes quién puede ser, Virgo. Te espera también hoy una buena noticia relacionada con tu trabajo. Si se trata de algún beneficio económico que te vendrá de perillas, agradéceselo al Universo, haciendo un donativo a quien más lo necesite.

Libra

Hoy probablemente te llegará un regalo que no esperas, Libra. No pienses sólo en cosas materiales, que es lo que suele asociarse a diario con esta palabra. También podría ser, pero recuerda que un regalo puede tener muchas formas y quizá los más valiosos sean los intangibles. Un buen consejo que te ayude a resolver una situación, una declaración de amor, un gesto de un amigo, la visita de un ser querido al que no ves desde hace tiempo... Es muy importante que sepas apreciar a diario el valor que todo esto tiene. En el amor si estabas conociendo a una persona y te hacía cierta ilusión, puede que hoy te des cuenta de que se ha esfumado de tu vida, Libra Mejor, porque no te convenía para nada. Si se te ha cerrado una puerta, la que sea, es positivo para ti

Escorpio

Estás algo alicaída, y tal vez bajando la guardia, cuando hoy, precisamente, no debes permitirte estar así por ningún motivo. Si te preocupa porque en el terreno laboral estás batallando a diario por algo y crees que vas a perder la partida, intenta verlo desde el ángulo opuesto. Dentro de un par de días quizá te encuentres en una reunión de trabajo con competidores directos. Pon las antenas en marcha y escucha muy bien sus argumentos. Recuerda que quien domina una conversación no es el que habla, sino el que escucha. Activa hoy el chip de rapidez mental que tienes y expón con claridad tus argumentos. Mantén tu espíritu de lucha, Escorpio. Verás que a diario es mejor el espíritu positivo y presentar batalla. Lo demás es perder de antemano la partida. Y ahora que ya lo sabes, aplícatelo.

Sagitario

Te sientes hoy algo intimidada por una persona que avanza más rápido que tú en el trabajo y esto puede amargarte estos últimos días del año Sagitario. Cada persona tiene su ritmo y el tuyo puede ser más lento sin que ello repercuta en los buenos resultados que consigues a diario. Sueles hacer las cosas más despacio por tu afán de perfeccionismo, lo filtras todo y no se te cuela una. Esto es muy apreciado. Líbrate de estos complejos que no te benefician en nada, Sagitario. Hoy revisa estos cursos que te gustaría seguir, es un buen día para decidir sobre las cosas que te interesa aprender a diario. Aunque cuesten algo de dinero, no lo consideres un gasto sino una inversión. Rodéate de amigos y familia, que te harán sentir su reconfortante calor. Cuida tu parte emocional.

Capricornio

Prepárate para pasar hoy un gran día, porque hoy es una magnífica jornada para las Capricornio y si estás sentimentalmente sola, quizá tengas una buena oportunidad de encontrar el amor. Tendrás la posibilidad de conocer gente nueva que te abrirá muchos horizontes a diario. Presta atención a lo que se dice, lo que comentan, porque será tu fuente de inspiración en los días venideros y la vas a necesitar. Unas palabras de alguien a quien acabas de conocer tienen la clave para que sigas adelante con un proyecto que te ilusiona desde hace tiempo. La única sombra del día, es que hoy puedes sentirte herida por un comentario de alguien que no te aprecia. Ponte la coraza y no dejes que estas cosas negativas te afecten a diario. Todo el mundo tiene algún enemigo y esto no ha influir en tu estado de ánimo.

Acuario

Hoy, Acuario, descansa de preocupaciones por el tema laboral. Este aspecto está funcionando muy bien para ti y de hecho en los últimos días se produjo un hecho importante que puede favorecerte mucho para progresar a diario en tu trabajo. Ahora sabes que no tendrás necesidad de esos cambios que te rondaban por la cabeza. No tienes que darle más vueltas, así que dedica algo más de tiempo a tus seres queridos, que te están echando de menos. Llevas días un poco alejada, de hecho lo estás también de tus amigos. Esto no suma puntos a tu favor, así que anímate y queda con alguna amiga. Hoy mismo tienes posibilidades de establecer nuevos contactos, entre ellos el de alguien que te vendría como agua de mayo y con quien a diario lo pasarías fenomenal ¡No te quedes en casa!

Piscis

Si eres de las Piscis que anda ilusionada a diario con una persona a la que has conocido hace poco, hoy puedes encontrarte con que te enteres de que para él eres más una amiga que una posible pareja. Seguramente te sentará fatal o como mínimo te sentirás decepcionada, pero mantén la mente fría y sigue adelante. Por lo menos es sincero y las cualidades que le habías visto no han desaparecido como por arte de magia. Te interesa pasar de tu amor propio y mantener esta amistad a diario, será de las buenas. Hoy es un buen día para empezar a reorganizar y redecorar tu hogar, para poder empezar el nuevo año en orden y con energías renovadas. Quizá tengas que gastar un poco de dinerito para comprar lo que te hace falta, Piscis, pero será un gasto que disfrutarás muchísimo.