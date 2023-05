¿Qué signo eres? Aquí te contamos todo sobre tu horóscopo

Hoy puedes sentir la necesidad de hacer una pausa para ajustar las cosas antes de seguir adelante con los planes. Puedes estar en desacuerdo con los demás a nivel emocional. No es el mejor fin de semana para las relaciones públicas.

Aries

Si en estos días no tienes nada importante que decir, no vas a decir nada en absoluto. Si hay algo que has estado evitando, o un problema que ha estado pidiéndote que vayas más profundo en busca de respuestas, hoy es el momento de repasar tus horóscopos de mayo e investigarlo a fondo.

Tauro

El eclipse de luna te está moviendo emocionalmente y puedes sentir una gran necesidad de asociación. Quizá descubras las ganas que tienes de estar en pareja o sociedad, es un periodo en el que tiendes a buscar de quien apoyarte sentimentalmente.

Géminis

Tus sentidos son más agudos y podrías encontrar que los dolores y molestias físicas, son más notorias que de costumbre. Emocionalmente, te puedes sentir nerviosa o sin mucha confianza en ti misma. Lo que quieres es poder llevar tus actividades con tranquilidad.

Cáncer

Es muy posible que el día de hoy sientas la necesidad de organizar, e incluso controlar, a tu familia y amigos. Tus habilidades de líder están disparadas y tener la última palabra, es algo que puedes disfrutar mucho.

Leo

La respuesta que recibas de parte de tu sistema de apoyo emocional, determinará tu estado de ánimo a lo largo del fin de semana. Es un día para poner orden en todos tus asuntos domésticos, reparar tu automóvil, reorganizar cosas en casa, visitar a tus papás, etc.

Virgo

Puedes sentirte muy cómoda hablando de tus sentimientos. Hablando, no sintiendo. Es como si pudieras desapegarte de tus propias emociones para llevarlas al microscopio y analizarlas a detalle.

Libra

Tus sentidos están muy estimulados el día de hoy, así que vas a querer darte gusto con comodidades materiales, algún lujo que se sienta como un apapacho, piensa en velas aromáticas, tu vino favorito, etc. Tu situación financiera te puede tener o muy emocionada, o muy angustiada.

Escorpio

Adelante, hoy es el día para expresar tus sentimientos y ser más afectuosa con los demás. Solo procura tener cuidado con la manera en la que te comunicas, evita tener expectativas muy altas respecto a la reacción que los otros pueden tener frente a tu demostración de afecto.

Sagitario

Puedes sentirte más espiritual, conectado con el mundo holístico o metafísico, es un muy buen día para meditar, ir a una sesión de reiki, encender velas, etc. Podrías sentirte más inseguro de lo habitual, por el momento, es mejor no comenzar nuevos proyectos.

Capricornio

Es un buen momento para pasarlo con amigos o grupos, aunque puedes mostrarte muy obstinada. Tu deseo de independencia es muy fuerte y quizá, esto se haga más evidente dentro de una relación que ya sientes muy cómoda. Evita buscar una pelea solo para avivar o refrescar las cosas.

Acuario

Si aprovechas el día para tomar decisiones claras, este puede ser un gran período para tu carrera, ya que te permitirá hacer el mayor progreso del mes en esa área de tu vida. Vas a estar tratando de resolver un tema que tiene que ver con tu reputación pública, trabajo o negocio.

Piscis

Ten cuidado con lo que escribes o compartes en línea, especialmente porque con Mercurio retrógrado en Tauro, puedes perder información o compartir algo que caiga en las manos equivocadas.