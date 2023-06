Hilda Verde comparte creaciones en 'Verde que te quiero verde'

El Hospital Español alberga la obra de diecisiete artistas plásticas con la muestra ´Verde que te quiero verde´, la cual exhibe en su Pasillo CurArte y reúne a alumnas de la pintora Hilda Verde.

Con la exhibición, el nosocomio recibió la cuadragésima edición del proyecto CurArte que dirige la maestra Ivonne Moreno, quien encabezó la inauguración y entregó reconocimientos a las pintoras participantes.

Tras el corte de listón, la anfitriona conversó con Galería sobre su labor tallerística, de la cual celebra cuatro décadas este 2023 y que, afirmó, convirtió de ´hobbie a trabajo´ al contar actualmente con tres grupos de creadoras.

De acuerdo con Verde, dentro de las artistas participantes se encuentran egresadas, quienes se instruyeron en la pintura entre 4 y 6 años, y que actualmente han llevado este arte a otro nivel, como artesanías, cerámica y géneros como el hiperrealismo.

Asimismo, se encuentran pintoras que actualmente toman el taller en su domicilio, a la par de un grupo más al que instruye en la Galería 91, ubicada en la avenida Martí.

Naturaleza, rostros, danza, paisajes, abstractos, entre otros aspectos, son los que se encuentran en las obras de las participantes de ´Verde que te quiero verde´, el cual está integrado por creaciones nuevas de las talleristas y que también se encuentran en venta abierta al público.

"Son cuadros nuevos; fue muy arduo el trabajo, no puedo decir desgastante porque es un hobbie que convertí en trabajo y realmente no lo siento como trabajo, me apasiona", comentó la artista plástica.

Asimismo, resaltó obras con detalles específicos e incluso casos de alumnos cuyo taller artístico les ha cambiado la vida.

"La pintura empuja mucho a la gente a salir del cuadro de dolor en el que están metidos. Es un arteterapia esto y realmente esta satisfacción que siento no me la quitan con nada, ni el mejor trabajo pagado", afirmó Verde a Imagen de Veracruz.

Hilda Verde exhibe dos nuevas obras con CurArte

Hilda Verde figura en ´Verde que te quiero verde´ con dos obras que inician el recorrido de la exposición, ´La danza de las libélulas´ y ´Verde profundo´.

Dichas obras destacan los retratos característicos de la obra de Verde, a la par del colorido y la fusión de la naturaleza con lo humano, sobre las cuales explicó su manejo de texturas y nuevas combinaciones de color.

"Trabajo con textura, que es el gesso; meti servilletas y una pasta que estoy haciendo, licuando varias cosas, papel maché, todas esas mezclas las quise poner, sobre todo en ´Verde profundo´", detalló.

"Todo eso se lo transmito a mis alumnas, no me quedo con nada y les facilito las cosas. Estoy super orgullosa del grupo que tengo", agregó.

´Verde que te quiero verde´ estará disponible en el Pasillo CurArte del Hospital Español desde este fin de semana hasta los siguientes cuatro meses, de acuerdo con la pintora.

Las obras se encuentran disponibles para el público y en cada ficha se encuentra un contacto con la autora, con el fin de conocer detalles de la obra y sus respectivos precios.

Cabe destacar que, tras cualquier venta confirmada, la obra tendrá reemplazo por parte de las artistas plásticas, ya que cuentan con obra nueva y lista para exhibición, en palabras dela anfitriona.

Dentro de los proyectos de la pintora se encuentran curso de pintura en telas y cartonería, a la par de continuar con la edición de una publicación literaria, de la cual realiza dibujos ilustrativos para cada capítulo.

Artistas participantes:

Mónica Samperio

Ingeborg Lara

Valeria Doiz

Laura Villanueva

Carmina Domínguez

Noemí Águila

Patricia Salas

Rocío Sedas

Claudia Palacios

Laura Pinzón

Bernarda Lagunes

Alicia Sánchez

Lolis Hernández

Karina Alfaro

Ana Lilia Chiu

Ivonne Viga

Lizbeth Meza