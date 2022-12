Hija de Jenni Rivera, revela que Juan López no es su padre biológico

La cuarta hija de "La diva de la banda" se sinceró en su recién estrenado Overcomfort Podcast with Jenicka López, donde también admitió que sí mantiene comunicación con su padre biológico.

Jenicka López mencionó en su podcast que siempre se había sentido algo distinta a sus hermanos. Además, dijo que en la familia existía un rumor acerca de que uno de ellos no era hijo ni de Trinidad Marín ni de Juan López. Por esta razón ella y su hermano decidieron realizarse una prueba.

Johnny y yo nos hicimos la prueba del ADN. Resultó que somos medios hermanos. Lo que significa que no somos del mismo papá. Fui a investigar, pregunté a mucha gente si sabían de eso. Mi mamá tuvo muchos novios y mucha gente que sabía de esto, pero no querían hablar de eso.

La también modelo plus size expresó que su padre no hizo ninguna diferencia con ella, pues siempre la trató como su hija. Además, afirmó que su madre, en algún momento, le confesaría la verdad, pero ya no tuvo oportunidad de hacerlo, pues, como todos sabemos, un terrible accidente aéreo terminó con la vida de la intérprete de Inolvidable aquel 9 de diciembre de 2012.

Juan supo que yo no era su hija poco antes de morir. Él, de cierta forma, ya lo sabía, pero me amaba y me cuidaba como si yo fuera suya, como su princesa. Juan es mi padre, él es el hombre que me crio, que me amó, que me cuidó, el que me hacía malteadas todas las mañanas. Ella, en algún punto, me lo iba a decir, pero ya no tuvo oportunidad.

Por último, aseguró que no revelará el nombre de su papá, solo mencionó que por sus venas corre sangre puertorriqueña y que ha tenido la oportunidad de conocer a miembros de su familia paterna.

Por respeto a su privacidad, a la de su familia y a mí misma no diré su nombre o algo más, pero sí diré que ¡soy medio puertorriqueña! Tengo comunicación con mi padre biológico. No hablamos mucho, pero él sabe la situación. Ya lo conocí en persona. Él está ahí, él trabaja... Ya conocí a su madre y su hermana; son grandes personas, muy amorosas. Estoy agradecida por eso.