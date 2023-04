Hermanos de Julián Figueroa se despiden tras su muerte

Luego del infarto que terminó con la vida de Julián Figueroa, sus hermanos José Manuel, Zarelea y Juliana se despidieron en redes sociales.

Luego de que un infarto agudo al miocardio terminara con la vida del actor y cantante Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, a los 27 años, sus medios hermanos recurrieron a redes sociales para mandar mensajes de despedida.

José Manuel acompañó su texto con una imagen en la que comparte con sus dos seres queridos que se le adelantaron: "Hoy tengo en mi pecho un dolor muy grande, que difícil es asimilar la muerte, el problema no es dejar ir el pasado, es hacerle entender a la mente que el posible futuro que anhelabas ya no será una realidad. Ahí está la verdadera lucha del corazón, un beso al cielo a estos dos seres que amo", escribió.

La primera mujer de los hijos de Joan Sebastian, producto de su relación con María del Carmen Ocampo, Zarelea Figueroa, confió en que, tal como los inculcó el cantante de ´Tatuajes´, existe otra vida después de la muerte.

"No lo sé hermanito, de lo que sí estoy segura, es de que a ti esta vida te quedó chica, la pureza de tu alma, la grandeza de tu espíritu ya no encajaban con este mundo loco. Llegó tu hora hermanito, llegó tu hora de brillar en la eternidad como la hermosa estrella que eres. Nos hicimos muchas promesas, una de ellas y la que hoy más me hace sentido, es que siempre estarías a mi lado, hoy sé que así será".

La joven aseguró que buscará en cada detalle cualquier cosa que lo recuerde y expresó su dolor. "Te llevas contigo parte de mi alma Julián, pero ni creas que te libras de mí, la última promesa que hoy te hago, es que te voy a buscar en otras vidas y te juro que te voy a dar todo el amor que voy a ahorrar en mi alma, hasta verte otra vez", aseguró.

Sus palabras conmovieron a Maribel Guardia y respondió: "Qué bellos sentimientos para tu hermano".

Sin embargo, también Juliana Figueroa -hija de Erica Alonso y el cantautor- compartió un video de él cantando y una publicación con un collage de recuerdos con él. "Lo más bello del amor Julián, se lleva en los corazones. Papá te espera".