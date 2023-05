Héctor Parra queda absuelto de acusaciones de abuso sexual contra su hija

A casi dos años de que el actor Héctor Parra fuera acusado por Alexa Hoffman, su propia hija, de abuso sexual, la tarde del jueves el proceso legal en contra de Parra casi ha concluido, y en un primer fallo de los jueces, el resultado para el actor fue favorable.

La última audiencia se había llevado a cabo dentro del Reclusorio Oriente, donde permanecía desde el 2021, Héctor fue absuelto de siete cargos de abuso sexual; no obstante, va a continuar preso, ya que aún enfrenta el delito de corrupción de menores.

De acuerdo a información recabada por EL UNIVERSAL, a las afueras del penal, la abogada del acusado, Sámara Ávila, en compañía de Daniela Parra, la hija mayor del histrión, declaró que todavía va a haber una segunda audiencia el próximo 18 de mayo, en la que se resolverá el segundo delito: "Dany ya está enterada, es buena noticia, está absuelto el señor Héctor Parra de los siete abusos sexuales, vamos todavía a una segunda audiencia para el día 18 de mayo por cuanto al otro delito de corrupción de menores", dijo.

Sin dar más comentarios sobre el tema, Daniela Parra agradeció las muestras de cariño que ella y su padre han recibido en todo este tiempo del proceso penal del actor, y se dijo confiada en que pronto pueda salir de prisión: "Estoy impactada, la verdad es que estábamos completamente confiados, seguimos confiados; como saben fue absuelto de los delitos sexuales, que eso gracias a Dios es una gran noticia, ahora sólo hay que esperar a que el 18 pues se solucione, se vea lo de corrupción de menores", expresó.

Bastante optimista, la joven aseveró que, aunque no ha terminado este proceso, nunca ha abandonado su confianza y no ha dejado de creer que la verdad saldrá a la luz: No pierdo la fe, confío en Dios. Mi papá tampoco pierde la fe y siempre con la frente en alto, con la verdad que nos asiste y la justicia que está con nosotros", agregó.

Será en menos de una semana cuando se decida el futuro legal del actor, en el que, de ser declarado culpable, podría permanecer en la cárcel entre cinco y diez años, de acuerdo al código penal federal.

¿Quién es Héctor Parra?

El actor Héctor Parra se volvió famoso en la década de los 90, siendo protagonista de varios melodramas, colocándose como uno de los galanes de la televisión de aquella época.

Las primeras novelas que grabó fueron en 1991, "La pícara soñadora" junto a Mariana Levy y "El vuelo del águila" en 1994. Años más tarde sería parte del elenco de "La usurpadora" con Gaby Spanic, en la que también compartiría créditos con reconocidos actores como Chantal Andere, Libertad Lamarque, Fernando Colunga y Juan Pablo Gamboa, entre otros.

Por otro lado, el éxito de Parra no era el mismo a nivel de relaciones, pues tuvo varios romances que no perduraron con las madres de sus hijas, una de ellas, la famosa Ginny Hoffman, de la que actualmente la hija que tuvo con ella lo denunció por abuso sexual, algo que Parra negó de manera pública pero que ahora lo tiene privado de su libertad.