Y hay mexicanos; dan a conocer a las y los nominados para los Globos de Oro 2023

Este 12 de diciembre se dieron a conocer a las y los nominados a la ceremonia 80 de los Globos de Oro, una de las antesalas para los premios Oscar.

Los nominados a las 27 categorías fueron elegidos por 96 miembros de la academia y, por primera ocasión, participaron 103 votantes a nivel internacional, compuestos por reconocidos jueces y periodistas de festivales internacionales.

La organización destaca que fueron en total 62 los países representados, además de la gran participación de mujeres y una gran diversidad racial y étnica.

La entrega se realizará el martes 10 de enero de 2023 en California.

Y como era de esperarse, hay un gran toque mexicano entre los nominados, donde destaca el director Guillermo del Toro con ´Pinocho´; además de Diego Luna y su participación en ´Andor´ y Diego Calva con la película ´Babylon´.

A continuación, te dejamos algunas de las categorías más destacadas:

Mejor película (drama)

Avatar: The Way Of Water (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Elvis (Warner Bros)

The Fabelmans (Universal Pictures)

TÁR (Focus Features)

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

Mejor actriz (Drama)

Cate Blanchett TÁR

Olivia Colman Empire Of Light

Viola Davis The Woman King

Ana de Armas Blonde

Michelle Williams The Fabelmans

Mejor actor (Drama)

Austin Butler Elvis

Brendan Fraser The Whale

Hugh Jackman The Son

Bill Nighy Living

Jeremy Pope The Inspection

Mejor Actriz (Musical o comedia)

Lesley Manville Mrs. Harris Goes To Paris

Margot Robbie Babylon

Anya Taylor-Joy The Menu

Emma Thompson Good Luck To You, Leo Grande

Michelle Yeoh Everything Everywhere All At Once

Mejor Actor (Musical o comedia)

Diego Calva Babylon

Babylon Daniel Craig Glass Onion: A Knives Out Mystery

Adam Driver White Noise

Colin Farrell The Banshees Of Inisherin

Ralph Fiennes The Menu

Mejor película (Animación)

Guillermo del Toro 's Pinocchio (Netflix)

's Pinocchio (Netflix) INU-OH (GKIDS)

Marcel The Shell With Shoes On (A24)

Puss In Boots: The Last Wish (Universal Pictures)

Turning Red (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Mejor actor en serie televisiva (Drama)

Jeff Bridges The Old Man

Kevin Costner Yellowstone

Diego Luna Andor

Andor Bob Odenkirk Better Call Saul

Adam Scott Severance

Y como siempre hay controversias, a muchos llamó la atención que actores como Oscar Isaac (Moonknight) o Paddy Considine (House of the Dragon) no fueran tomados en cuenta, además que la ambiciosa serie Los Anillos de Poder no obtuvo ni una sola nominación.

Y como un dato: la entrega de este premio volverá a ser televisada después de los diversos escándalos y protestas que han ocurrido en la organización, y que aún hacen eco entre varios en el gremio de Hollywood.

En este enlace te dejamos LA LISTA COMPLETA.