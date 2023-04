Hailey Bieber sufre momentos más tristes en su vida adulta

La modelo Hailey Bieber se sinceró sobre su salud mental y reveló que pasa por los momentos más tristes de su vida adulta.

Sin embargo, Hailey Bieber no especificó a qué se deben los momentos más difíciles y tristes de su vida adulta.

"Desde que comenzó el 2023, he tenido algunos de los momentos más tristes y difíciles que he tenido en mi vida adulta y mi mente y mis emociones han sido frágiles, por decir lo menos... Y sé que muchas otras personas se sienten como yo me siento, así que solo sé que no estás solo", dijo.

En Instagram, la esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, compartió unas historias que preocupó a algunos de sus seguidores, ya que confesó que este año ha sido uno de los más duros y tristes de su vida.

Hailey Bieber señaló que generalmente suele bromear sobre sus problemas de salud mental como una forma de lidiar con lo que siente. Sin embargo, esta vez tuvo la necesidad de revelar los momentos tristes que ha vivido en el año, por eso apoya a quienes pasan por la misma situación.

"Dicho esto, sigamos estando ahí el uno para el otro. Estemos allí para los seres queridos, los amigos, la familia y los extraños. Solo estemos ahí para la gente... Sigamos mostrándonos el uno al otro, incluso cuando sea difícil. Estamos mejor juntos".