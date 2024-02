¿Habrá remake de la famosa película de los 90 "Twisters"? Esto se sabe

El Super Bowl LVIII, trajo sorpresas para el mundo del entretenimiento, entre ellas, un adelanto del clásico de los 90's "Twisters", aumentando la expectativa sobre su tráiler, cuando se estrena y más detalles, así que aquí te contamos.

Revelaciones del cine en el 'Super tazón 2024'

Entre los estrenos de películas, aparecieron estos títulos:

-Deadpool & Wolverine

-Kingdom of the Planet of the Apes

-Wicked

-Twister

-The Fall Guy

¿De qué trata Twisters?

La película dirigida por Lee Isaac Chung, sigue a Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), una excazadora de tornados cuyo encuentro con el destructivo fenómeno de aún la persigue.

Si bien ahora se dedica a monitorear la evolución de tornados desde un cubículo en Nueva York, regresará a campo tras una invitación de su amigo Javi.

El objetivo consiste en probar la tecnología de seguimiento para mejorar la previsión de este fenómeno, sin embargo, durante su travesía se cruzará con el aventurero influencer Tyler Owens, interpretado por Glen Powell, quien se dedica a producir contenido basado en temerarias experiencias.

No obstante, durante su jornada de caza e investigaciones, la escala de los tornados va en incremento lo que pondrá en riesgo la vida de Kate, Tyler y sus acompañantes.

Aunque su protagonista ha señalado que esta entrega no se trata de un reboot, gracias al primer tráiler que se ha retransmitido en el intermedio del Super Bowl, el público ha encontrado similitudes entre Twisters y la cinta de 1996.

Será el 19 de juliio, cuando la película más épica sobre catástrofes de los estudios vuelva con un viaje de adrenalina en la gran pantalla.

