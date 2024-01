Gypsy Rose ¿quién es la joven que asesinó a su madre y por qué es viral?

Gypsy Rose Blanchard, una joven matricida, se ha convertido en uno de los casos más mediáticos del momento, debido a toda la historia detrás de este oscuro asesinato a su madre y aquí te contamos los detalles.

La madre de Gypsy padecía del síndrome conocido como Munchausen, un desorden psicológico donde un cuidador busca atención haciendo que la persona bajo su cuidado luzca enferma o incluso provocándole enfermedades. Ahora llamado "trastorno facticio impuesto a otro", motivo que llevó a Dee Dee a mentir a amigos, familiares, organizaciones benéficas y médicos, convenciéndolos de que su hija era una paciente con graves enfermedades.

La joven retomó la conversación, por obtener su libertad el pasado 28 de diciembre, luego de ocho años de prisión. El crimen que cometió fue el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard.

En torno al caso de la familia Blanchard, se han escrito un sinfín de libros, transmitido decenas de programas radiofónicos y la serie The Act. El 5 de enero se estrenará una serie llamada Confesiones desde la cárcel de Gypsy Rose Blanchard que contará los pormenores de su historia desde la cárcel; así como los presuntos motivos que provocaron que acabara con la vida de su progenitora.

Lo cierto es que, desde que Gypsy llegó a este mundo, sufrió graves abusos por parte de su madre.

La victimaria fue tan lejos como para convencer a la joven de que no podía caminar, respirar o comer normalmente, lo que requería el uso de una silla de ruedas, una sonda de alimentación y oxígeno; aunque más tarde se probó que todo fue una mentira.

Los abusos médicos comenzaron cuando Gypsy tenía solo ocho años. En aquel entonces, declaró erróneamente que su hija había sido diagnosticada con leucemia y distrofia muscular, entre otros padecimientos inexistentes. Insistió incluso en que la menor experimentaba apnea del sueño poco después de nacer y más tarde sostuvo que tenía convulsiones, asma y problemas de audición y visión, lo que llevó a los médicos a prescribir medicamentos y realizar cirugías innecesarias.

En su necesidad por escapar de su situación, Gypsy y su entonces novio, Nick Godejohn, concibieron un plan que resultó en un homicidio. Aunque posteriormente ella fue sentenciada a diez años de prisión y él, a cadena perpetua, dividiendo a la opinión pública entre quienes la reconocían como víctima y apoyaban su decisión, y quienes condenaban su actitud.

Hoy, a sus 32 años, Gypsy salió en libertad condicional, luego de haber cumplido 8 años en prisión en el Centro Correcional de Chillicothe, Missouri.

Esposo de Gypsy Rose y el parecido con su madre

La pareja se casó en el año 2022, en el mes de agosto, en la ciudad de Chillicothe, Missouri, luego de que ella solicitara un permiso especial pues aún cumplía con su condena en prisión.

Su esposo, Ryan Scott Anderson, causó notoriedad el pasado 28 de diciembre, cuando acudió a recoger a prisión a Gypsy Rose Blanchard, debido a que a bordo de un coche Cadillac, portaba placas que tenían la palabra "Hitman", la cual, significa "sicario".

Lo tenebroso de la situación es que en ambas fotografías existe un parecido entre el esposo de Gypsy, y su madre muerta.

Incluso, la teoría se compartió con el mensaje "¿solo soy yo?", haciendo referencia a que si las demás personas también podrían notar la similitud de facciones entre ambas personas.

Entre los comentarios varios usuarios señalaron que sí existe un tenebroso parecido entre Ryan Scott Anderson y Dee Dee Blanchard, su esposo y su madre asesinada.

Algunos también mencionaron que se trataba de la teoría que refiere a que se suelen buscar parejas que se parezcan a nuestros padres, pese a que dicha situación sería un poco oscura para ambos.

Documental de Gypsy Rose

The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard (Las confesiones de prisión de Gypsy Rose Blanchard) se emitirá en episodios de dos horas. En México, el lanzamiento será a las 10:00 p.m aunque aún no se informa donde será transmitido, mientras podrás ver dos producciones basadas en el caso a través de streaming: la primera es el documental Madre muerta y querida de HBO Max; y la segunda es la serie The Act disponible en Clarovideo.