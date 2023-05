¡Por fin! 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' llega a las salas de México

Después de casi seis años del estreno de la última cinta de estos superhéroes, ´Guardianes de la Galaxia Vol. 3´ por fin llega a las salas de cine con una historia que cerrará un capítulo en la trama de varios personajes, así como también por la despedida de su director James Gunn.

Los Guardianes se embarcarán en lo que podría ser ´su último viaje´; no obstante, parte de la cinta se enfoca en el personaje de ´Adam Warlock´, interpretado por Will Poulter y que es presentado como un ser eterno, mismo que podría complicar las aventuras del resto, pero sin llegar a convertirse en un villano.

Asimismo, uno de los integrantes que se llevará la atención será ´Rocket´, ya que James Gunn optó por compartir parte del trasfondo del personaje, sin dejar de lado los conflictos que atraviesan Peter Quill, Nébula, Mantis, Kraglin y Gamora.

Producción

Esta entrega gira en torno a uno de los personajes favoritos de la trilogía, ´Rocket´, y nos lleva a indagar en su pasado para conocer al ´Alto Evolucionador´, un científico obsesionado con la perfección genética.

Mientras ´Rocket´ se debate entre la vida y la muerte, ´Peter Quill´ deberá reunir a su equipo para salvar la vida de su amigo.

La película, dirigida por James Gunn, cuenta con la participación de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Will Poulter y Chukwudi Iwuji, por mencionar algunos.

Fortalezas

´Peter Quill´ es uno de los personajes más sólidos en la cinta, no obstante, en la nueva entrega demostrará parte de su vulnerabilidad al haber enfrentado diversas adversidades a lo largo de su vida.

"Es un chico y hay un monólogo maravilloso que viene de Mantis que dice que Quill es un chico que necesita aprender a nadar, el ha estado saltando de nenúfar en nenúfar, de mujer en mujer y de relación en relación. Creo que es una condición bastante humana" explicó Chris Pratt.

Además, el actor reveló que está dispuesto a continuar con tres películas más, en caso de que James Gunn sea el director: "Por supuesto, con James, tanto el viaje como el destino han sido gloriosos, las películas son increíbles y así egoístamente estaría dispuesto a enfrentarme a un terrible viaje para llegar a este destino".

Por otra parte, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, detalló a cerca del camino que emprendió en compañía de James Gunn y el elenco al desafiar la temática principal del Universo de Marvel.

"Guardianes realmente fue la primera película que estuvo completamente fuera del ámbito, se relacionó con Thanos e Infinity War, pero los Vengadores no estaban en él. Fue nuestro intento de decir que no queremos hacer solo películas de superhéroes" explicó Feige.

Al respecto de la salida de James Gunn, el director que estuvo al frente de la trilogía de ´Guardianes de la Galaxia´ habló sobre la nostalgia que implica dejar de participar en la creación de la historia y personajes.

"Voy a extrañar a los personajes, eso es lo más triste para mi, es que realmente amo a estos personajes. Creo que hay algunos que tengo un cariño especial, especialmente por Rocket, pero ya no voy a volver a escribir de los personajes, al menos no en un futuro próximo" señaló Gunn.

Pese a los rumores sobre el final de ´Guardianes de la Galaxia´, la salida del director y de algunos actores solo significaría la exploración de nuevas vertientes en la trama de la historia, además de la incorporación de nuevos integrantes.

Hasta siempre

El cierre de esta saga resulta muy emotivo, pero también incluye acción, comedia, un increíble soundtrack y algunas sorpresas. Las primeras escenas anticipan que la cinta estará llena de batallas.

El desarrollo poco a poco revela que los protagonistas han madurado a lo largo de la historia y los lleva a realizar una introspección para descubrir quiénes son realmente y hacia dónde deben seguir.

En cuanto al soundtrack, uno de los sellos más emblemáticos de Guardianes de la Galaxia, vale la pena destacar su atinada selección.

A lo largo del metraje podrás escuchar diferentes temas entre los que destacan ´Creep´ de Radiohead, ´Since You Been Gone´ de Rainbown y ´Come and Get Your Love´ de Redbone. Así que prepárate para un viaje musical.