Golden Globes 2024: ¿dónde ver en streaming las series y películas ganadoras?

Los Golden Globes (los globos de oro) 2024 son los premios más famosos después de los Oscar, este año, la lista de nominaciones contó con películas que recaudaron millones en la taquilla, que dominaron en las plataformas de streaming y que contaron grandes historias, desde casos reales como La Sociedad de la Nieve y Nyad, hasta dramas complejos como May December y Past Lives.

En la categoría de nominados en televisión, series como The Crown y Succession se convirtieron en las más nominadas, pero junto a ellas aparecieron títulos populares como The Bear, Shrinking y Only Murders in the Building, cuya tercera temporada contó con la ganadora del Oscar Meryl Streep y el actor de Marvel Paul Rudd.

El fenómeno de Barbie, arrasó la premiación, pues fue una de las películas más nominadas de la noche y se espera que esto se repita en el resto de las premiaciones de la temporada, con lo que podría llegar a ganarse varios premios.

Así que si aún no ves alguna de las películas ganadoras, no te preocupes, aquí te decimos en que plataforma verlas.

Aún hay películas ganadoras que no se han estrenado en México, por lo que verlas en el cine podría ser una opción, pero solo para algunas, pues otras películas solo se estrenarán en plataformas digitales ¡Toma nota!

Anatomy of a Fall - 25 de enero en cines / se estrenará en Mubi

Killers of the Flower Moon - Apple Tv+

Oppenheimer - On Demand

The Holdovers - 18 de enero en cines

Poor Things - 25 de enero en cines

Barbie - HBO Max

The Boy and the Heron - cines

Series ganadoras de los Golden Globes 2024









Una de las series más famosas por revelar los secretos de la corona británica es The Crown, la cual ganó un globo y que puedes ver en Netflix. Otra más, Succesison, se estrenó hace unos meses en HBO.

Succession no solo fue de las más nominadas, también fue de las más pemiadas al llevarse el título de mejor serie de drama, mejor actriz para Sarah Snook y otros premios de actuación.

Pero la gran sorpresa de la noche fue la serie Beef, que fue seleccionada como mejor miniserie, destronando a proyectos como Lessons in Chemistry, Fargo, Daisy Jones and the Six y La luz que no puedes ver, que se colocó en el top de Netflix.

Succession - HBO Max

The Crown - Netflix

The Bear - Star+

Beef - Netflix

