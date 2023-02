Galilea Montijo posa para Playboy con French Montana

Galilea Montijo sorprendió en sus redes sociales al compartir las imágenes de su colaboración con el rapero marroquí French Montana para la edición de febrero de Playboy África.

La conductora publicó dos fotos en las que figura en la portada de la revista, donde acompaña al músico en un sofá y una más donde sus piernas enmarcan la foto del intérprete de ´Mopstick´ recostado en una cama.

Sin detallar la producción, Galilea compartió únicamente los créditos de las imágenes, donde etiquetó al rapero, así como a la fotógrafa Yasmine Kateb, la estilista Hannah Kerri, entre otros colaboradores.

Entre ellos destacaron Alfonso Waithsman, ´El maquillista de las estrellas´, con quien ha colaborado en anteriores ocasiones para producciones nacionales e internacionales.

Mancuerna

"La francotiradora favorita de tu francotirador favorito. ¡Gracias por dejarme engalanar la portada!", escribió Montana en su cuenta de Instagram al compartir la imagen.

En la misma, el rapero denominó a Galilea Montijo como ´La musa´ y ofrece una amplia entrevista para la publicación, en la cual también se encuentran diversos artículos.

Entre estos destacan el de la ganadora del Emmy, Quinta Brunson (Abbott Elementary), el de la actriz Diane Guerrero (Orange is the new black) y el artista conceptual Hank Willis Thomas.

La edición del mes de Playboy África se encuentra disponible vía app.