"Quiero un Latin Grammy": Frank Di visita Veracruz tras triunfo en Viña del Mar 2023

Feliz y contento por su regreso a Veracruz, así se encuentra el cantautor tijuanense Frank Di, quien conversó con Galería sobre su reciente triunfo en el Festival de Viña 2023, donde conquistó la Gaviota de Plata del concurso Folclórico con el tema ´La última gota´.

El tema, compuesto junto a Janet Sandoval, Carlos Muñoz y el productor Chano Guardado, le otorgó el reconocimiento a Mejor Intérprete a Di, quien destacó que la producción musical, una fusión de mariachi pop. revela una esencia muy mexicana.

"Creo que por eso fue seleccionada, porque trae todos los elementos de México: tequila, mariachi y dolorcito, ese picor en el corazón que nos gusta a los mexicanos, de repente sentir que ya olvidaste a esa persona y no es cierto; entonces ahí viene lo divertido y lo hicimos canción."

Así comentó a Imagen de Veracruz Frank Di, quien llegó a tierras jarochas el pasado fin de semana y se presentó en conocido centro nocturno de Boca del Río el sábado 4.

- ¿Con qué te quedas de tu participación en el Festival de Viña 2023?

Me quedo con que quiero más; creo que ahorita ganamos una Gaviota estoy feliz y viviendo ese momento, pero mi mente está preguntandose qué sigue.

Asi como llegué muy seguro a lugares y platiqué con gente de ´Voy por esa gaviota´, ahora te puedo decir que quiero un Latin Grammy, llegar a alfombras, a lugares donde no me reconozcan como famoso, sino como ese trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo.

Me encantaría que mi música siguiera sonando, escuchándose, pero que escuchen y digan ´Ese es Frank´ (...) Creo que venir con proyectos después de Viña del Mar es venir con pies en la tierra. Ahorita estoy trabajando más todavía, porque es el momento en que la gente me ubica, y bueno, que me vea trabajando.

-¿Qué sigue musicalmente para Frank Di?

No es sorpresa que voy a estar haciendo colaboraciones; me gustó mucho la idea de compartir con artistas. Tenemos muchos planes, Griss Romero me abrió la posibilidad de poder seguir mi camino con las colaboraciones.

Le fue increíble a ´Dejémoslo así´, un tema que obviamente escuchamos en voz de otro artista (Edith Márquez), pero que le hicimos un refresh y que ahora la gente dice ´No me acuerdo de la versión pasada, me encanta la nueva versión´, que es aparte un estilo totalmente diferente, nosotros hicimos un mariachi con pop.

Agradezco mucho a Dios a mi equipo que me llevó direccionado a hacer estas cosas y viene otro dueto; me encantaría decir quienes son, porque los tenemos en la mesa, en pláticas, pero va a ser sorrpresivo cada uno de los duetos nuevos que vienen.

Vamos a tratar de seleccionar canciones muy adhoc a lo que yo hago, pero lo divertido que tiene el 2023 es que te puedes arriesgar a hacer lo que sea y ahora lo acepta la gente, se divierte con estas fusiones, lo que estamos trabajando, que es tratar de innovar.

-¿Cómo te recibieron el sábado en Boca del Río?

- Tengo un crush muy grande con Veracruz; me atevo a decirlo, es uno de los estados que mas trabajo me han dado. Tengo amigos, familia, gente que me ubica, me conoce.Conozco desde Naolinco, Perote, Coatzacoalcos.

No tienes idea de lo veracruzano que me puedo sentir, pero me recibió maravilloso, lleno total, la gente feliz, una vibra super linda.

La gente que pudo ver mis redes sociales, bajaba el microfono y (la gente) cantaba; eso me volaba la cabeza.

Así se va armando el fandom, un equipo de trabajo, comunidad con gente que, cuando venga a Veracruz, sé que van a pasar la voz y a lo mejor reviente más o nos vamos a pasar a lugares más grandes, pero realmente me siento parte de veracruz.

- ¿Algún mensaje para el público veracruzano?

De este año en adelante vamos a estar haciendo música, presentaciones y me encantaria siempre ser inspiración para los demás, para que toda la gente que me está viendo diga ´Si él pudo, yo puedo´.

Todo esto que me ha pasado no es un regalo nadamás, es mucho tiempo de inversión, trabajo, tocar puertas, tantos realitys que he estado.

Me siento bendecido de estar aquí en Veracruz, que me abran tan bonito sus brazos y hay que luchar por los sueños, porque si se hacen realidad.